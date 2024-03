Il business delle auto dei sinti di Roma est

Un giro di auto e supercar sospette. Di ditte che non hanno mai fatturato, né presentato bilanci e né dichiarato nulla al Fisco. Il lato oscuro delle quattro ruote che avevamo raccontato in questo approfondimento della sezione Dossier, torna ancora ad affiancarsi a storie di malavita. Il maxi sequestro da quasi due milioni di euro che la polizia di Stato e la guardia di finanza hanno eseguito nei confronti di Epri Vinotti, 32 anni e moglie di Mirko Jovanovic, 36enne e noto come Mirko Goman, e Kristijan Orsus noto anche lui come Kristijan Goman, di 49 anni, racconta come i tre esponenti di spicco della famiglia Goman usavano e gestivano le auto, comprate chissà come e chissà dove.

E proprio una vettura super potente, una Audi R8 coupé costò la vita a un componente di quella famiglia. Un macabro destino. Nicholas Orsus Brischetto era al volante di quella supercar quando morì in uno schianto a 300 all'ora. Amante dei bolidi, Orsus Brischetto era il figlio di Kristijan Orsus e quell'auto la prese proprio dal padre. Andiamo con ordine.

La passione per le auto di lusso

Le forze dell'ordine, che già dal 2010 avevano messo i Goman nel loro mirino, nel 2023 incrociarono dei dati riguardo un procedimento che portò al sequestro del tesoro di Davide Maria Boncompagni, imprenditore romano già arrestato nel 2017 e uomo della 'Ndrangheta. Durante il blitz dell'autunno di quell'anno, gli venne sequestrata un Porsche Cayenne che non fu trovata.

Il veicolo era essere stato venduto alla Ok Vip Autosport, la ditta con base alla Romanina attiva in un non meglio identificato "commercio all'ingrosso e al dettaglio di auto" e rappresentata legalmente da Kristijan Orsus. Quella Porsche arrivata in Italia dalla Germania, ce l'aveva il figlio di Kristijan Orsus che raccontò di averla comprata pagando 75.000 euro in rate da 4.900 euro ciascuna, di cui le prime quattro pagate in contanti e poi cedendo, a saldo del prezzo, un Rolex Daytona in oro giallo che aveva ricevuto in eredità dal padre. Un passaggio di proprietà senza fatture o contratti. Un vezzo lussuoso che il ragazzo si è regalato comprendo l'auto dell'imprenditore della 'Ndrangheta.

Il giro d'affari

Nonostante la Ok Vip Autosport, con base a Villaggio Falcone, risulta essere stata costituita con un capitale sociale di appena 100 euro e che non presenti dichiarazioni fiscali, né bilanci e né risulti intestataria di rapporti finanziari, il giro d'affari c'era. Solo nell'anno 2022, stando alla ricostruzione fatta da chi ha indagato sui Goman, la società di Kristijan Orsus ha acquistato veicoli per 426.000 euro senza aver mai presentato dichiarazioni dei redditi. Né risulta che la società, a fronte dei consistenti acquisti e del continuo ricircolo di auto di grossa cilindrata, non abbia presentato alcuna dichiarazione fiscale, né bilanci, né ha effettuato i dovuti versamenti dell'Iva, così come non risulta intestataria di alcun rapporto finanziario, necessario per gestione di una società.

La Audi A8 maledetta

A gennaio 2022 la società di Kristijan Orsus acquista una Audi A8 Coupé. Un'auto maledetta. Nella notte tra il 18 e il 19 luglio 2022, Nicholas Orsus Brischetto prende in prestito quella macchina della società del padre e insieme a un amico sfreccia sul grande raccordo anulare. All'altezza del chilometro 37 e 500 del Gra, quando il contachilometri superava il limite di velocità, Brischetto perse il controllo dell'auto e morì sul colpo. Il tutto ripreso da un video che finì anche sui social dove il ragazzo mostrava la sue bravate a tutta velocità. Dopo il lutto i suoi amici lo omaggiarono con corse e sgommate in Ferrari. Come a dire che le supercar e restano un marchio di famiglia.

L'altra società

Accanto alla Ok Vip Autosport c'era anche il bar intestato prorpio a Nicholas Brischetto. Pure quel locale non ha mai presentato dichiarazioni dei redditi, tranne che per l'anno 2015, né bilanci e non ha mai emesso fatture di vendita. Secondo chi ha indagato "è evidente che tutti gli investimenti effettuati sono da ricondursi all'attività illecita e si sono moltiplicati per effetto dell'evasione fiscale".

Un modo per ripulire il denaro e avere sempre auto a disposizioni. Non è un caso, infatti, che nel blitz di finanza e polizia sono state sequestrate una Lamborghini, una Jeep Grand Cherokee, una Mercedes Amg A45, una Vg Golf, una Mini Cooper e il Porsche Cayenne preso da Boncompagni,

Kristijan Orsus gestiva quegli affari insieme al fratello Mirko Goman. La moglie di quest'ultimo feceva lo stesso. Epri Vinotti, infatti, aveva intestata la 'Auto Motors Vinotti Epri' attiva nel "noleggio di autovetture e autoveicoli leggeri". Dalle indagini è emerso che anche quella società non ha mai emesso fatture. Base per tutti, dal bar alle società a 4 ruote, era via Albert Schweitzer, a Villaggio Falcone.

Il noleggio è redditizio

E forse non è un caso che le auto a noleggio venivano utilizzate dai Goman per commettere furti negli appartamenti con vittime gli anziani e le truffe on line. Nel 2020, in una indagine, gli accertamenti condotti dai carabinieri dopo un furto commesso a Messina permisero di risalire all'auto utilizzata dai ladri che era stata, appunto, noleggiata.

I Goman di quel settore sapevano e sanno tutto. Nell'inchiesta risultò che una donna della enorme famiglia sinti nel corso di quell'anno aveva stipulato 12 contratti di noleggio, esibendo una patente di guida straniera risultata falsa. È così che il gruppo si spostava per rubare e truffare le persone dal centro al sud Italia. Attività redditizie che generavano denaro sporco, probabilmente da ripulire con le società che non fatturavano e dichiaravano nulla.