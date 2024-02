Sasso contro parabrezza della vettura, automobilista scende e viene minacciato con un coltello

Un sasso a danneggiargli il parabrezza. Poi le minacce e i danni all'auto con il coltello. Vittima un automobilista romano. Teatro dell'aggressione via della Riserva Nuova, fra Villaggio Prenestino e la vecchia Ponte di Nona. Richiesto l'intervento al 112 l'aggressore è stato poi fermato dalla polizia.

A finire nel mirino del violento un 39enne romano. A bordo della sua Renault Clio l'uomo stava percorrendo la strada che collega i due quartieri del VI municipio delle Torri. All'altezza del civico 264 - in prossimità di un bar - un "uomo di colore fermo sul marciapiede con ciabatte e tuta scura", come denunciato da altri automobilisti che lo avevano notato con in pugno una grosso sasso poco prima.

Pietra che l'uomo ha poi scagliato in strada al passaggio della Clio. Un grosso masso, che ha sfondato il parabrezza dell'auto del 39enne. Fermatosi a chiamare le forze dell'ordine l'uomo in ciabatte - che si era allontanato - è però tornato sui suoi passi, questa volta armato di un coltello. Particolarmente aggressivo ha poi rigato la macchina sulla fiancata con la lama.

In via della Riserva Nuova sono quindi intervenute le volanti del VI distretto Casilino di polizia che hanno trovato l'uomo - visibilmente agitato - con ancora il coltello in mano. Bloccato non senza difficoltà è stato poi accompagnato negli uffici di polizia di Torre Maura. Identificato in un cittadino nigeriano di 33 anni, irregolare in Italia, la sua posizione è al vaglio della magistratura.