Accoltellato con un cacciavite al centro commerciale Roma Est

Ferito all'addome con un cacciavite da uno dei due ladri che aveva appena sorpreso. In ospedale è finito l'addetto alla sicurezza del negozio Cisalfa che si trova al centro commerciale Roma Est. In manette per rapina impropria sono finiti due cileni, un 39enne e un 18enne.

La coppia di ladri è entrata all'opera lo scorso pomeriggio nella galleria commerciale di Nuova Ponte di Nona. Su richiesta al 112 le volanti della polizia si sono portate sulla via Collatina per una lita tra due uomini e l'addetto alla vigilanza di Cisalfa, con quest'ultimo minacciato con un coltello.

Una volta sul posto i poliziotti hanno trovato il vigilante con i segni dell'aggressione subita e una ferita all'addome provocatagli da un cacciavite. Nonostante ciò l'uomo, prima di essere affidato alle cure mediche, è riuscito a fermare i due malviventi sino all'arrivo della volante.

Sottoposti a controllo i due cileni, nello zaino del 39enne (schermato con della carta alluminio comunemente utilizzata per eludere il controllo alle barriere di sicurezza) dieci maglie termiche, con etichetta e taccheggio ancora presenti, del valore di oltre 400 euro (439,99). Risultate rubate da Cisalfa sono state restituite ai responsabili dell'esercizio commerciale. Indosso al 18enne invece il cacciavite usato poco prima per aggredire l'addetto alla sorveglianza.

Trasportato all'ospedale San Camillo l'addetto alla sicurezza è stato medicato e dimesso con cinque giorni di prognosi. Identificati i due ladri, con precedenti per furto e rapina, i due sono stati arrestati per rapina impropria. Il giudice ha poi convalidato gli arresti.