Colli Aniene, i cittadini si mobilitano: "Vogliamo il ritorno della raccolta porta a porta"

Dalle petizioni alle campagne social fino alle diffide. I cittadini Colli Aniene non si arrendono al ‘ritorno al passato’ e continuano a combattere contro la modalità di raccolta dei rifiuti che da settimane ormai sta interessando il quartiere. Per contestare l’abbandono del ‘porta a porta’, il comitato nato di recente con l’obiettivo di far rimuovere i cassonetti posizionati da Ama, ha organizzato per sabato 31 ottobre una mobilitazione, in piazza Ruini dalle ore 16.00 alle ore 18.00, nel rispetto delle normative anti-covid.

A settembre, per risolvere alcune esigenze presentate dai lavoratori circa le modalità di raccolta legate al ‘porta a porta’ istituito sul quartiere 13 anni fa, Ama ha chiesto di incontrare i cittadini e di comunicare loro la modifica al sistema di raccolta: ovvero il ritorno dei cassonetti e la rimozione dei bidoncini. A questa decisione sono seguite rimostranze dei cittadini, commissioni, interventi dell’assessorato capitolino ai rifiuti ma nulla è cambiato: tra le strade del quartiere sono comparsi i cassonetti: “La situazione è peggiorata, cattivi odori, rifiuti sparsi e cassonetti traboccanti” ha commentato Antonio Barcella, tra i promotori del comitato ‘No cassonetti a Colli Aniene’.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Chiediamo che torni immediatamente il ‘porta a porta’ e la rimozione dei cassonetti, che si apra un tavolo di confronto con Ama e Comune di Roma per tutelare cittadini e lavoratori, proteggere l’ambiente e garantire la pulizia delle strade e il decoro urbano” hanno commentato gli organizzatori della mobilitazione. Nella mattina di giovedì un incontro di commissione tra Ama e l'assessora Ziantoni (ai rifiuti) a cui hanno partecipato anche i cittadini rimasti delusi: "Tutti fermi sulle loro posizioni ma noi non ci arrendiamo".