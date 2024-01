Incendio Colli Aniene, salta definitivamente la proroga al Superbonus 110%. Il Governo promette un incontro con le famiglie

È sfumata anche l’ultima speranza, almeno per ora. Il superbonus 110% non verrà prorogato per quei lavori incompiuti per “cause di forza maggiore”. Un brutto colpo per le 24 famiglie dei palazzi bruciati, lo scorso 2 giungo, a largo Franchellucci, ai Colli Aniene a Roma. Sugli stabili si stavano effettuando dei lavori grazie alla misura varata dal governo Conte. Purtroppo, a causa del rogo e al conseguente sequestro degli stabili da parte dell’autorità giudiziaria, non è stato possibile completare il 30% dei lavori entro la fine del 2023. Un traguardo che, senza il tragico incidente nel quale ha anche perso la vita una persona, sarebbe stato facilmente raggiungibile.

Emendamento

È stato bocciato, in commissione finanze alla Camera, l’emendamento presentato dal deputato del Pd Andrea Casu che chiedeva, appunto, una proroga del superbonus 110% per casi come quello di Colli Aniene. Il Governo, che si è detto disposto ad incontrare le famiglie, ha respinto la proposta per due motivi fondamentali: eventuale scarsità di risorse e impossibilità, allo stato attuale, di sapere quante situazioni simili a quella di Roma si siano verificate nel resto d’Italia.

Un problema non da poco visto che, con i fondi limitati, per il Governo non è possibile dare seguito all’emendamento perché ci sarebbe il rischio di non avere, poi, le coperture finanziarie sufficienti per intervenire. Una notizia tremenda per le famiglie che rischiano di finire sul lastrico, visto che potrebbero essere costrette a dover pagare anche più di 50 mila euro a nucleo.

Promesse non mantenute

Purtroppo, le famiglie continuano a sentire promesse che, poi, non hanno seguito. A novembre era stato annunciato un bonus affitto per chi, senza più una casa, si è dovuto rivolgere altrove per avere un tetto sopra la testa. Il bonus, però, non si è mai visto ed ora, a quanto pare, sarebbe pronta una modifica della delibera 163, quella che riguarda il contributo destinato a quelle famiglie in accertate condizioni psico-socio-economiche per eventi particolari.

Poi è arrivata, ad inizio dicembre, l’approvazione da parte del Parlamento di un ordine del giorno presentato dal deputato romano Andrea Casu del Pd. Con questo documento, si chiedeva di prorogare la scadenza del Superbonus 110% oltre il 31 dicembre 2023 per “cause di forza maggiore”. Effettivamente è poi arrivato il decreto che doveva contenere questo provvedimento. Peccato che, ad un’attenta lettura della norma, si era subito capito che questa non avrebbe salvato gli inquilini romani.

Epilogo?

Il voto contrario all’emendamento Casu potrebbe essere l’amaro epilogo della vicenda ma, come anticipato, c’è ancora una speranza. Il Governo vorrebbe raccogliere dai Comuni italiani tutti casi analoghi a quello di Colli Aniene. Non potendo, infatti, fare un provvedimento per un caso specifico, occorre capire quanti fondi servirebbero, in caso di proroga, per coprire i lavori non terminati per cause di forza maggiore. Un lavoro, questo, che richiederà molto tempo.

"Continueremo in ogni sede a batterci per trovare una soluzione immediata in tal senso consideriamo comunque importante l'apertura all'organizzazione di un incontro con il governo proposto dalla sottosegretaria Lucia Albano per un intervento nella direzione di quanto richiesto dall'ordine del giorno che abbiamo già approvato alla Camera dei Deputati lo scorso 30 novembre e dalle mozioni già votate dal Consiglio del IV Municipio e di Roma Capitale” hanno dichiarato, in una nota congiunta, i deputati dem Andrea Casu, Virginio Merola, Ubaldo Pagano, Marco Simiani, Augusto Curti, Michela Di Biase, Marianna Madia, Claudio Mancini, Roberto Morassut, Matteo Orfini, Silvia Roggiani, Marco Sarracino e Nicola Zingaretti, firmatari degli emendamenti del Partito Democratico. "Purtroppo la bocciatura dei nostri emendamenti avvenuta in commissione Finanze impedirà di poter dare una risposta normativa certa, attraverso il decreto agevolazioni fiscali, a tutte le cittadine e i cittadini che rischiano di andare sul lastrico perché non hanno potuto completare i lavori nelle scadenze previste dal Superbonus per incendi o altre cause di forza maggiore che abbiano colpito i loro condomini”.