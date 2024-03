Incidente a Colli Aniene, anziano investito e ucciso mentre attraversa la strada

Stava attraversando la strada in viale Sacco e Vanzetti all'altezza del civico 150 quando è stato centrato in pieno da una Bmw condotta da un uomo di 54 anni ed è morto sul colpo. Vittima un anziano di 81 anni. È quanto successo oggi a Roma, in zona Colli Aniene, nella mattinata di lunedì 11 marzo. L'uomo è la diciannovesima vittima sulle strade di Roma e provincia di questo 2024.

Investimento mortale

Sul posto gli agenti del IV Tiburtino della polizia locale di Roma capitale e il personale medico del 118 che non ha potuto fare altro che appurare il decesso della vittima. Il conducente dell'auto, un uomo di 54 anni, che lo ha investito si è fermato a prestare i primi inutili soccorsi. La vettura, come da prassi, è stata sequestrata, così come di consueto sono stati disposti i test di alcol e droga alla persona al volante, portata all'ospedale Pertini. La strada è stata chiusa in attesa della ditta per la pulizia del manto stradale.

Sono in corso accertamenti per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Non è chiaro se l'anziano stesse attraversando la strada all'altezza delle strisce pedonali. L'incidente, avvenuto intorno alle 11:45 del mattino, ha trovato il commento dei residenti. I cittadini denunciano gli scarsi attraversamenti pedonali nel quartiere e nelle strade cittadine.

La protesta

Una denuncia che ieri avevano fatto anche Legambiente, Salvaciclisti, Fiab, Rete Moblità Nuova e altre realtà cittadine e regionali che hanno protestato contro il "codice della strage", come è stato definito il nuovo codice della strada voluto dal ministro delle infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini.

"Le principali cause di morte - scrive la Fiab - sono, secondo l'Istat, l'eccesso di velocità, la guida distratta e la mancata precedenza ai pedoni sugli attraversamenti. Queste cause non vengono prese in considerazione dalla riforma del Codice della strada".