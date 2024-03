Abbiamo già detto più volte delle potenzialità gastronomiche dei mercati rionali di Roma, non solo per fare la spesa, e nella nostra mappatura sarà il caso di inserire anche quello di Colli Aniene. La giovane creator romana da 220mila followers (solo su YouTube) Giulia Balestra — in arte Giulia Crossbow — ha infatti scovato proprio in un box che si trova lì quella che secondo lei è una delle carbonare migliori della Capitale. Che oltre che su gusto e qualità punta forte sul prezzo, a dir poco competitivo, di 6,99€. La sua videorecensione.

La Carbonara della Trattoria Macelleria Picchiapò e Scottadito

Il banco del signor Fabio è al banco numero 28 del mercato. Nasce come macelleria e poi diventa anche trattoria, tutto insieme sotto il nome significativo di Picchiapò e Scottadito. Si viene, ci si accomoda a tavolini e sedie di plastica “poco pettinati e poco pretenziosi, come quelli del campeggio!” e si ordina quel che arriva espresso dalla piccola cucina.

Assaggi di spezzatino di Scottona coi fagioli, rognoncino con le cipolle di Tropea, bruschetta con straccetti di cuore alla pizzaiola e funghi freschi alla picchiapò. Poi i primi romani, tra i quali Balestra individua subito la carbonara. Sul piatto — “che somiglia a quelli di nonna” — arrivano spaghetti cotti al dente e cremosi il giusto. Poi guanciale “bello grossolano, non troppo croccante ma ben cotto”, Pecorino Romano e una generosa quota di pepe nero.

Il commento alla prima forchettata? “A rega’, è bona!”. Un quartino di rosso della casa, pannacottina ai frutti di bosco, scontrino leggero e servizio amichevole: la prova che mangiare benissimo, senza troppi fronzoli, si può.