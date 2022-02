Pd contro Pd, il compostaggio a Cesano accende la lite: "Gualtieri sbaglia come Raggi"

Dieci nuove isole ecologiche per migliorare la raccolta dei rifiuti, due impianti di selezione e valorizzazione della carta e della plastica e due impianti di digestione anaerobica della frazione organica. Sono questi i progetti che Ama presenterà ai bandi del Pnrr. Il Campidoglio conferma così il compostaggio a Cesano (come a Casal Selce) facendo andare su tutte le furie Roma nord e il municipio guidato dal minisindaco dem Daniele Torquati.

Gualtieri conferma il compostaggio a Cesano

Si perchè da anni, da quando la Giunta Raggi calò su quel territorio già martoriato da antenne e scorie nucleari anche i rifiuti, il quadrante di Cesano e Osteria Nuova è in rivolta. Manifestazioni, presidi e petizioni per dire no all’arrivo di un impianto giudicato troppo impattante per l’area. Una zona della città dove scarseggiano i servizi e dove gli assi viari sono assai precari: strade strette e dissestate, spesso buie. Inadeguate ad accogliere il flusso di mezzi pesanti, circa 50 al giorno, che si dirigerebbero verso l’impianto di Ama chiamato a smaltire 60mila tonnellate di rifiuti l’anno. Il Municipio XV, sia a guida grillina che tornato nelle mani del centrosinistra, ha già più volte espresso “netta contrarietà” al compostaggio di Cesano.

Il Municipio XV contrario all’impianto di Cesano

“Continuiamo a non essere d’accordo” - ha commentato il presidente Torquati. “La discontinuità con la vecchia amministrazione in questi primi mesi si è vista ed è evidente, soprattutto nella pulizia quotidiana della città e nel coraggio di affrontare le scelte che però - ha detto il minisindaco del XV a RomaToday - devono comunque essere il più possibile condivise con i territori e prese collettivamente. I Municipi sono pronti ad assumersi responsabilità per arrivare ad una definizione di un nuovo piano di Ama, non solo per gli impianti ma per tutto il sistema logistico. Capiamo l'esigenza di attingere ai fondi nazionali per realizzare quell'impiantistica utile al completamento e alla chiusura del ciclo di trattamento dei rifiuti, ma nel caso di Cesano e Osteria Nuova purtroppo si sottovaluta un elemento: le vecchie autorizzazioni per l'impianto di compostaggio aerobico della vecchia giunta non sono sufficienti e si dovrà inevitabilmente ripartire dal principio, tanto più che nella VIA (valutazione di impatto ambientale) Ama si impegna a non realizzare nessun processo anaerobico. Un errore di valutazione che si aggiunge agli errori della vecchia amministrazione comunale e municipale, e che purtroppo hanno fatto perdere tempo ai romani. Siamo consapevoli che Roma abbia bisogno di impianti: oggi spendiamo milioni e milioni di euro per trasportare i nostri rifiuti in altre regioni. La nostra contrarietà a questo secondo intervento, oggi come allora, non è per non prenderci la responsabilità di fare la nostra parte nel trattamento dei rifiuti o perché l'impianto è a casa nostra, ma perché è sbagliato. Roma - ha concluso Torquati in un lungo post sui social - ha bisogno di impianti, ma non certamente di un qualsiasi impianto e in un qualsiasi posto. È proprio per questo che intendiamo fare la nostra parte, rendendoci disponibili al dialogo, nell’ottica dell’interesse generale e di supporto all’Amministrazione Comunale”.

Compostaggio a Cesano: la Lega annuncia “barricate"

Ad annunciare battaglia contro l’impianto di compostaggio a Cesano anche la Lega. “Questo territorio è caratterizzato dalla presenza di aree urbanizzate a Cesano e lungo la via Anguillarese, dove già insistono il Centro Ricerche dell'ENEA, impianti produttivi, un depuratore, l'impianto di radiotrasmissione di Radio Vaticana che già impattano fortemente sul quadrante. Per non parlare della viabilità locale che non è assolutamente idonea ad un costante passaggio di mezzi pesanti carichi di rifiuti. Continuiamo a ribadire la nostra disponibilità al confronto per il bene del territorio, ma sulla questione dell'impianto per il trattamento dei rifiuti nel territorio di Cesano Osteria Nuova non arretreremo di un centimetro. La sinistra si svegli, riveda questa decisione scellerata, o - dicono il consigliere regionale Pino Cangemi e quello municipale, Giuseppe Mocci - saranno barricate" -

L’isola ecologica a La Storta

Secondo le delibere del Campidoglio a Roma nord prevista anche una nuova isola ecologica a La Storta. Mentre il Municipio XV è al lavoro per la realizzazione di altri centri di raccolta dei rifiuti, utili a ridurre microdiscariche e facilitare la differenziata, in aree più centrali del territorio come Tor di Quinto.