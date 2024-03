L'avanti tutta sul biodigestore scatena la protesta di Roma nord: "Gualtieri sta sbagliando"

I biodigestori che servono a Roma per lo smaltimento dell’organico si faranno. È on line il bando per i due impianti di trattamento previsti a Casal Selce, in XIII municipio, e a Cesano all’estremo del XV.

Le gare per i biodigestori di Roma

Entrambi i bandi, dal valore di 100 milioni di euro l'uno, comprendono la progettazione, realizzazione e gestione per 12 mesi degli impianti, con termine ultimo fissato per il completamento dei lavori e delle installazioni impiantistiche al 1 giugno 2026. Tratteranno in totale 200mila tonnellate di rifiuti organici, prevedendo da essi la produzione di biometano e ammendante compostato misto. Resta fuori una quota da trattare per la quale Ama sta cercando di acquistare un terreno dove realizzare un terzo biodigestore.

La protesta di Roma nord contro l'impianti di compostaggio

Intanto però a Roma nord si riaccende la protesta. Quel quadrante della città, dove insistono già i depositi di scorie nucleari dell’Enea Casaccia, le antenne di Radio Vaticana e il depuratore Acea, si dice inidoneo ad ospitare l’impianto di compostaggio. Il municipio XV, guidato dal presidente dem Daniele Torquati, si è più volte espresso in questo senso.

Il Municipio XV contrario

“Rimaniamo sulla nostra posizione di contrarietà. Non perché non vogliamo che si facciano gli impianti, anche sul nostro territorio, anzi il Sindaco fa bene ad essere determinato, ma per la collocazione che riteniamo sbagliata e poco produttiva in termini industriali” ha commentato il minisindaco. “Lo dicevamo a garanzia del lavoro del Sindaco prima che la Soprintendenza lo scrivesse a chiare note”. Il riferimento del presidente al parere contrario dato in conferenza dei servizi. “E credo che non si potrà superare. Neanche con un nuovo progetto”.

Forza Italia all'attacco

Attacca l’opposizione, in particolare Forza Italia. “Nonostante il dissenso unanime del territorio, il sindaco Gualtieri accelera l'iter per la realizzazione del biodigestore a Cesano. Lo fa anche grazie alla responsabilità della sinistra al governo del municipio XV, incapace di contrastare le decisioni di un sindaco della stessa parte politica” scrivono in una nota il consigliere e coordinatore di Forza Italia del municipio XV, Stefano Peschiaroli, e Simone Leoni, Francesco Innocenzi, Valerio Pane, rispettivamente coordinatore regionale, capitolino e municipale di Forza Italia Giovani. “Nonostante le continue manifestazioni di protesta dei cittadini, Gualtieri pubblica il bando per la realizzazione dell'impianto. Scelta folle e sconsiderata che danneggia gravemente il patrimonio ambientale e archeologico della zona, un'opera che avrà gravi ripercussioni anche sul traffico dell’intera area nord di Roma. Noi siamo i primi a sostenere che la città di Roma abbia bisogno di impianti per chiudere il ciclo di rifiuti ma la zona in cui si vuole realizzare il biodigestore a Cesano vede gravare su di essa già strutture importanti come il Centro Ricerche Enea Casaccia, gli impianti di Radio Vaticana e il depuratore Co.bis per lo smaltimento delle acque reflue. Opere che mettono già in serio pericolo l'inquinamento ambientale. Cesano è una porzione di territorio periferica afflitta recentemente anche da strade chiuse, con disagi e ripercussioni sul trasporto pubblico già soppresso in gran parte, senza considerare le gravi inadempienze, anche di chi amministra il Municipio XV, per le mancate riaperture dell’ufficio anagrafico o della scuola Perriello. L'ennesima dimostrazione - concludono i forzisti - di un sindaco lontano dalle esigenze del territorio che ha deciso di realizzare comunque un impianto strategicamente sbagliato. Noi continueremo a tutelare gli interessi dei cittadini per il bene del territorio manifestando tutto il nostro dissenso contro questa opera”.