"Bottega Up": all'Olgiata il pastificio gestito da ragazzi con sindrome di down

“Senti di che pasta siamo fatti”. Questo è lo slogan di Bottega Up il pastificio inaugurato all’Olgiata e gestito da ragazzi affetti da disabilità intellettive, nato da un’idea della Cooperativa Sociale Ways.

La bottega inaugurata pochi giorni fa, sorge in via Vittorio De Sica, nel quartiere dove la cooperativa ha gli uffici e dove ha affittato il locale. Nella bottega i cittadini possono trovare pasta ripiena dai tortellini ai ravioli, alla pasta fresca come i tonnarelli, fettuccine, lasagne oltre a diversi prodotti biologici.

A servire queste specialità ci sono i ragazzi e le ragazze con sindrome di down, provenienti dall’Olgiata ma anche da Prati, che fra bancone e laboratorio lavorano al pastificio. I giovani sono in formazione e si dividono fra la cassa e i banchi. Prossimo step sarà quello di insegnare ai ragazzi a lavorare la pasta che adesso è frutto del lavoro di Antonella, una cuoca che aiuta nel laboratorio.

Lo scopo della Cooperativa Sociale Ways e della sua presidente Linda Jonhson, che da sempre si occupa di inserire nel mondo del lavoro persone con disabilità, è quello di dare a questi ragazzi un futuro dando loro l’opportunità di imparare un mestiere. “Non deve essere un passatempo ma un vero lavoro” – confessa Linda a RomaToday – “Questi ragazzi sono in grado di lavorare e troppo spesso non trovano posto e vengono abbandonati dopo la scuola. Qui vogliamo dare l’opportunità a questi ragazzi di crescere e creare un’attività che si autosostiene”.

Una bella storia di integrazione e inclusione con a base l'eccellenza della cucina italiana.