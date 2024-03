Ostia, l'ex Enalc Hotel diventa una sede universitaria: tutto pronto per il taglio del nastro

Quindici aule didattiche, un’aula magna, quattro laboratori, un locale mensa e 17 uffici. In questo modo sono stati ristrutturati i locali che facevano parte dell’ex Enalc Hotel che, grazie a un finanziamento di 17 milioni di euro, completa ora il polo universitario di Roma Tre ad Ostia.

Le mille vite dell'ex Enalc Hotel

La struttura, realizzata nel 1959 anche per formare gli operatori nel settore alberghiero, negli anni ha avuto molteplici funzioni. Il complesso è stato un albergo fino alla metà degli anni Settanta - ha ospitato anche la nazionale di calcio in vista dei mondiali di Mexico 70 - poi uno spazio dove accogliere gli sfollati dell’ex borghetto dei Pescatori e gli alluvionati dell’Idroscalo. Da alcuni anni l’immobile, di proprietà della regione Lazio, è stato convertito in un polo legato all’università di Roma Tre dove trova spazio anche uno studentato dedicato a Giulio Regeni.

Gli spazi appena riqualificati

I lavori, appena terminati, hanno interessato una superficie di 6400 metri quadrati dove trovano spazio aule in grado di accogliere 869 posti. A questi vanno sommati quelli a disposizione della nuova aula magna, pari a 176 e, pertanto complessivamente sono 1045i posti aula a disposizione. A questi, poi, si aggiungono quelli presenti nei nuovi laboratori e le 154 postazioni studio. La ristrutturazione ha consentito di ricavare anche 17 uffici in grado di accogliere 34 persone.

L'università del mare di Roma Tre

Roma Tre quindi dal quadrante San Paolo- Ostiense, estende con ulteriore convinzione il proprio bacino sul quadrante meridionale della città, puntando con forza su Ostia. Il completato recupero del complesso immobiliare di via Bernardino di Monticastro, un tempo appartenuto all’ex ente dedicato all’addestramento dei lavoratori de Commercio (Enalc) ne rappresenta una plastica dimostrazione.

Il taglio del nastro e l'offerta didattica

Lunedì 25 marzo quindi avverrà l’inaugurazione delle superfici che, dopo due anni di interventi, sono state rifunzionalizzate. Serviranno ad ospitare i corsi del Dipartimento di ingegneria industriale, elettronica e meccanica, del Dipartimento di ingegneria civile, informatica e delle tecnologie aeronautiche e del dipartimento di giurisprudenza. In futuro, grazie ad una convenzione con la polizia di Stato e la guardia di finanzia, verrà istituito anche un master in cibyersecurity.