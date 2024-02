Da Levante a Ponente: fuga da film a Ostia, provoca 3 incidenti e danneggia 7 auto

Una fuga da film sulle strade di Ostia. Da Levante a Ponente. Sette chilometri a tutta velocità bruciando semafori e non rispettando precedenze. Tre gli incidenti stradali provocati, sette i veicoli danneggiati durante la fuga. Un automobilista - coinvolto in un sinistro - lievemente ferito. È la notte da brividi di un 20enne cileno, poi bloccato dalla polizia locale e arrestato.

Sono stati i caschi bianchi del X gruppo Mare a fermare una Opel Mokka in via Capo Argentiera, angolo via dei Promontori. Alla guida un giovane sudamericano, senza i documenti. Invitato a scendere dagli agenti ha ingranato però la marcia e dopo aver quasi investito un vigile.

A tutta velocità - fra auto e pedoni in transito - il 20enne ha cominciato una pericolosa corsa. Via di Punta Saraceno, via Giuliano Sangallo e poi via dei Velieri, dove si è scontrato con un'auto in transito. Un sinistro che non ne ha frenato la fuga, anzi. In un crescendo di manovre azzardate il fuggitivo ha preso corso Duca di Genova e poi via dei Bragozzi. Poi una inversione a U, al termine della quale ha urtato contro una delle pattuglie della municipale che lo stava inseguendo.

Il conducente della Mokka non si è però dato per vinto. A tutta velocità è arrivato su viale Vasco de Gama, poi via delle Sirene dove si è schiantato contro un'altra macchina in transito. In seguito all'urto l'Opel si è ribaltata - ma nonostante l'incidente - il 20enne ha provato a scappare a piedi. Raggiunto dagli agenti del comando di Ostia è poi stato bloccato.

Identificato in un 20nne cileno residente a Ostia, con precedenti, è stato poi arrestato per resistenza, lesioni e danneggiamento ai beni dello Stato. La sua posizione è ora al vaglio della magistratura.