Tor di Valle a giugno, Acilia sud in autunno: la Metromare ritrova vecchie e nuove stazioni

“Siamo soddisfatti di come procedono i lavori”. Lo hanno detto i rappresentanti di Astral intervenuti in audizione nella commissione mobilità di Roma Capitale. Oltre ad annunciare la chiusura serale della Metromare a partire dal 5 marzo per rinnovare la linea aerea, è stato fatto anche il punto sull’andamento dei lavori nelle stazioni, vecchie e nuove, dell’ex Roma Lido. Buone notizie per le stazioni di Ostia Antica ed Acilia Sud, aperte al pubblico tra settembre ed ottobre 2024. Più lungo il percorso per Tor di Valle mentre si sta per aprire la conferenza dei servizi per le nuove stazioni di Giardino di Roma e Torrino Mezzocammino.

Nuove stazioni

Ad un certo punto sembravano impossibili da realizzare. Invece, il 15 febbraio, partiranno le conferenze dei servizi per le stazioni di Giardino di Roma e Torrino Mezzocammino, i due nuovi scali previsti per l’ex Roma Lido. Astral si è data un obiettivo ambizioso, lanciare la gara per entrambe le stazioni entro il 15 giugno per rispettare, così, la consegna prevista per il 31 marzo 2026. Per aprire poi al pubblico serviranno però altri mesi per avere le autorizzazioni da parte di Ansfisa.

Stazione di Ostia Antica

Anche per la stazione di Ostia Antica si sta per indire la conferenza dei servizi. Non parliamo, in questo caso, di una nuova stazione ma di un ampiamento funzionale per poter rendere la stazione adeguata ad accogliere funzioni diverse. Oltre ad ampliare la stazione ed effettuare un restyling generale. Sono in fase di esecuzione i lavori sui due impianti elevatori da parte del Comune di Roma. Ci sarà poi una piccola rivoluzione visto che verrà allestito un collegamento diretto nella stazione con una passerella: in questo modo si potrà accedere alle banchine in maniera più diretta. Nel progetto è prevista anche la riqualificazione di un ramo di viale degli Scavi che permetterà la riapertura di un accesso pedonale al parco archeologico.

Al termine dei lavori, non sarà necessario attendere il collaudo di Asfisa visto che queste operazioni le svolgerà direttamente Astral. La speranza è quella di andare a gara a giugno per iniziare i lavori in autunno e completarli entro il 2025. Il progetto è stato studiato per lotti funzionali in modo che ogni fase possa essere completata mantenendo, comunque, la fruibilità della stazione.

Acilia Sud

Astral ha detto che si sta procedendo come da cronoprogramma per la stazione di Acilia Sud. Si è in procinto di effettuare le ultime lavorazioni, che dovrebbero terminare tra maggio e giugno. C’è stato il consolidamento del muro lato via Ostiense. Si stanno portando a termine gli impianti antincendio e la sistemazione degli esterni. Mettendo in conto anche i tempi di autorizzazione di Ansfisa, la stazione sarà riconsegnata completamente al pubblico entro l’autunno.

Tor di Valle

I pendolari possono esultare: entro questa estate gli infiniti lavori della stazione Tor di Valle saranno terminati. Astral ha fatto sapere che, in questi giorni, si sta intervenendo sulle pensiline e anche su un adeguamento della trazione elettrica. Interventi anche sugli impianti elettrici e le finiture interne. Nei prossimi mesi si procederà con il completamente delle opere in ferro, le tinteggiature e, infine, il collaudo degli impianti di traslazione, ovvero scale mobili e ascensori. Senza bisogno delle autorizzazioni di Asfisa, la stazione dovrebbe aprire a giugno.

Finalmente i bagni

Sembrerà strano ma fare i propri bisogni nelle stazioni della Metromare è un’impresa quasi impossibile, a meno che non si voglia “farla dove capita”. Stanno per terminare gli interventi di riqualificazione di alcuni servizi igienici. A Lido centro, entro questa settimana, i bagni verranno riaperti dopo una lunga chiusura. Per Porta San Paolo servirà aspettare la metà di febbraio mentre sono già pronti quelli di Castel Fusano e Colombo.

Altri lavori

Astral ha parlat anche della stazione Tor di Valle dove il progetto di Italiana costruzioni prevede l’ampliamento del fabbricato viaggiatori e il rifacimento delle banchine con nuovi percorsi per ipovedenti. Si sta riqualificazione la scala fissa che affaccia su via Ostiense. A Casal Bernocchi è stato completato l’intervento su scale mobili ed ascensori e si stanno montando i controsoffitti. A tutti questi interventi, si aggiungono quelli previsti dal Piano integrato della Regione Lazio che prevede il raddoppio dei binari dell'ex Roma Lido.