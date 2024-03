Crolla il tetto di un albergo in ristrutturazione, evacuata palazzina di 4 piani

È crollato in pochi minuti. Il tetto di un albergo in ristrutturazione a Ostia. Il boato avvertito nitidamente alle prime ore di stamattina. A scopo precauzionale sono stati evacuati i residenti della palazzina adiacente alla struttura ricettiva dove ha collassato il solaio.

Sono state decine le chiamate al 112 a partire dalle 8:00 di domenica 24 marzo. Un dissesto statico all'interno di un albergo dismesso, dove stavano effettuando dei lavori di ristrutturazione sul lungomare Paolo Toscanelli. Al civico 181 sono quindi intervenuti i vigili del fuoco con la squadra di Ostia e l'autoscala.

I caschi rossi - data la situazione critica in cui versava il solaio del tetto che in pochi minuti è crollato - hanno fatto evacuare per precauzione i residenti della palazzina di 4 piani adiacente all'albergo. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto per accertare l'accaduto gli agenti del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale.