Da marzo la Metromare chiude alle 21. C'è da rinnovare la linea aerea

La Metromare, a partire dal 5 marzo, chiuderà alle 21:00. Come già accaduto, ad esempio, con la metro A di Roma, per rinnovare tutta la linea aerea per il passaggio della corrente dell’ex Roma Lido servirà fermare i treni nelle ore notturne. Lo ha annunciato Astral, la società della Regione Lazio che gestisce le infrastrutture della ferrovia, durante un’audizione con la commissione mobilità del Comune di Roma.

Intervento non più rinviabile

Gli ingegneri dell’Astral non hanno usato mezzi termini per descrivere la situazione attuale. La linea aerea ha più di 30 anni, è a fine vita e si guasta, cosa della quale i pendolari si accorgono spesso e volentieri. I lavori, a cura di Rfi come specificato da Astral, dovrebbero concludersi entro 730 giorni. Tradotto: ci vorranno due anni per rinnovare tutte le componenti e, fino ad allora, i pendolari non potranno contare sulle corse serali che verranno sostituite da bus navetta.

Guasti

Astral ha voluto sottolineare l’importanza dei lavori anche “in funzione di quello che subiamo, guasti che sono dovuti al fine vita della linea”. I problemi, secondo gli ingegneri, stanno diventando meno frequenti ma ci sono e vanno risolti. Tra l'altro, il 9 febbraio scadrà la gara per l’affidamento dei lavori urgenti di messa in sicurezza di “due portali nella tratta Castel Fusano-Cristoforo Colombo e tra Cristoforo Colombo e fine tronco della ferrovia Roma Lido di Ostia”. Si tratta di strutture di ferro sulle quali poggiano i cavi per il passaggio dell’energia elettrica. Nel bando si spiega che il passato gestore non ha mai rinnovato questi portali che, adesso, evidenziano un “accelerato stato di ammaloramento” e vanno sostituiti il prima possibile.

Altri lavori

Sempre in audizione è stato evidenziato la fine, positiva, dei lavori sull’armamento e sulla messa in sicurezza dello “scattato”. Parliamo del sistema che mette in sicurezza la linea quando ci sono dei problemi come, ad esempio, le perdite di tensione elettrica.

Sempre a proposito della Metromare, la Regione Lazio ha previsto, nel suo Piano integrato di attività e organizzazione, il raddoppio dei binari dell’ex Roma Lido e l’arrivo di nuovi convogli. Con la previsione di nuove fermate e la rigenerazione di altre i pendolari, in futuro, potrebbero godere di un servizio finalmente degno di questo nome.