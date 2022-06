Roma Lido, il municipio X in pressing per due treni in più: uno arriverà a luglio

Servono almeno cinque treni per portare la Roma Lido ad una condizione simile a quella del 2021. Ed è a questo che mirano i rappresentanti del municipio X che, come promesso dal minisindaco Mario Falconi, hanno preso parte ad un incontro con l’assessore capitolino alla mobilità, Eugenio Patanè.

La richiesta del municipio

“Ho chiesto di fare una proporzione tra il numero di utenti che sono presenti sulle altre linee metropolitane e quelli che utilizzano la Roma Lido. Il numero tre treni – ha spiegato il presidente Falconi – dovrebbe essere correlato alla domanda di trasporto pubblico relativa. Perché non è possibile che gli abitanti di Ostia e del resto del territorio, siano così penalizzati rispetto agli altri cittadini della Capitale”.

L'arrivo di un quinto treno

Sulla Roma Lido comunque, già dal primo luglio, dovrebbe tornare sui binari un altro CAF. “Sarebbe il quinto, visto che attualmente la linea dispone di quattro treni dello stesso tipo, anche se spesso non riesco a viaggiare tutti contemporaneamente” ha commentato il consigliere municipale Andrea Bozzi (lista Calenda) con gli altri capigruppo di maggioranza ed opposizione presente all’incontro. “Abbiamo insistito affinchè tutti e cinque i treni siano messi in esercizio, in modo da riportare la frequenza di passaggio sotto i venti minuti”. Fino a settembre del 2021 era di 15 minuti, ma all’epoca i treni in circolazione erano sei. Quindi uno di più. Nel 2017 invece a disposizione dei pendolari c'erano 15 treni e nelle ore di punta, se ne poteva prendere uno ogni 7 minuti e mezzo. Tempi che oggi appaiono lontanissimi.

I treni da prendere sulle linee metropolitane

All’incontro con Patanè ha preso parte anche il capogruppo pentastellato Alessando Ieva. “Abbiamo ribadito l’urgenza di spostare due treni CAF dalla metro A alla Roma Lido per dare respiro ad un servizio che ha raggiunto il suo punto più basso. Secondo quanto comunicato dall’assessore capitolino, l’impossibilità a spostare nell’immediato i due treni dipende appunto dalle manutenzioni di quelli che viaggiano sulle altre linee e che senza l'emanazione di un decreto che possa rivedere e modificare i parametri di valutazione relativi all’efficienza dei mezzi, si rischierebbe la riduzione del numero dei convogli sulle metro”.

In attesa di un decreto

Serve quindi un decreto che consenta ai mezzi di non essere ritirati, come recentemente fatto, dai binari delle linee ferroviarie e metropolitane. La buona notizia è che "stando a quanto dichiarato da Patanè - ha spiegato Ieva - dovrebbe essere pubblicato la prossima settimana". Consentirebbe di trasferire due convogli senza bloccare il servizio delle linee metropolitane, già in sofferetenza. Poi saranno necessari degli interventi di modifica, ad esempio al predellino ed ai codici di frenata. Tempi di esecuzione, circa cinque mesi. Per l'estate, i pendolari della Roma Lido, dovranno accontentarsi del treno promesso dal primo luglio.