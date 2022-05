Roma Lido, le opposizioni in municipio occupano la sala. Anche il presidente dem con loro

Aula consiliare occupata per contestare i continui disservizi della Roma Lido. Nella mattinata del 19 maggio, l’opposizione che siede nel palazzo del governatorato, ha srotolato uno striscione ed interrotto i lavori d’aula per riportare l’attenzione sulla linea ferroviaria della “vergogna”.

La protesta dell'opposizione

“E’ un gesto che facciamo non contro il municipio, ma per mandare un segnale al Campidoglio ed alla regione – ha spiegato Andrea Bozzi, il capogruppo della lista Calenda – siamo in presenza di una situazione emergenziale e, di conseguenza, va affrontata con soluzioni di emergenza. A partire dalla predisposizione di un adeguato servizio di navette sostitutive”.

L'ennesimo disservizio

I disagi vissuti dai pendolari nella mattinata del 18 maggio hanno fatto breccia in municipio X. A causa della rottura di un treno a Magliana, il servizio per oltre un’ora è andato in tilt, costringendo migliaia di passeggeri a riversarsi in strada alla ricerca di mezzi sostitutivi. In attesa delle navette, arrivate in ritardo, molti pendolari si sono accalcati per provare a salire sui bus di linea, riempendoli fino all’inverosimile.

“Quello che è successo ieri è intollerabile – ha commentato Monica Picca, capogruppo della Lega – tutte le commissioni che abbiamo effettuato si sono rivelate inutili. Abbiamo un problema contingente e bisogna partire con il programmare un piano per affrontare le emergenze, perché quanto è accaduto ha messo a repentaglio i cittadini del nostro territorio e non si deve ripetere più”.

La ricetta di Falconi

Le proteste hanno trovato una sponda da parte di chi amministra il municipio. Durante l’occupazione si è presentato infatti in aula il presidente Mario Falconi, che ha promesso d’intercedere con la regione per affrontare il delicato problema. “Bisogna migliorare il servizio del trasporto su gomma, cosa che si potrebbe fare lavorando alla modifica dei percorsi attualmente previsti oppure istituendo una nuova linea che passi sulla Colombo – ha spiegato Falconi, raggiunto telefonicamente da Romatoday – ed al tempo stesso servono, subito, più treni. Almeno un paio”. Richiesta che da tempo stanno formulando i comitati, che suggeriscono di prelevare due convogli dalla linea A.

L'incontro in regione

“Non serve fare demagogia, meglio essere operativi - ha aggiunto il minisindaco del municipio X - Ed è per questo che ho promesso d’intercedere con la regione per organizzare un incontro con l’assessorato competente. Un incontro a cui vorrei partecipasse una delegazione della nostra maggioranza ed ovviamente anche dell’opposizione”.