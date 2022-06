Ostia: l'11 e 12 giugno torna il campionato italiano di Skateboard

Due giorni di appuntamenti imperdibili per gli appassionati degli sport rotellistici. “The Spot”, lo skate park di via Nostra Signora di Bonaria 13, torna infatti ad ospitare il campionato italiano di skateboard, nella specialità “Park”.

Uno skate park unico

“Se l’anno scorso avete partecipato al CIS sapete già cosa vi aspetta: uno dei concrete skatepark più belli d’Italia, a due passi dal mare” fanno sapere dall’Italian Skateboarding Commission. Perché, inaugurato nel 2021, lo “Spot” ha una caratteristica che lo rende unico nel panorama nazionale: si trova a poche centinaia di metri dalla spiaggia. “Poter ospitare una competizione così importante ci rende molto orgogliosi. È una bella possibilità per far vedere ai tanti appassionati che ogni giorno vengono a trovarci fin dove si può arrivare con impegno e allenamento” ha commentato William Zanchelli di The Spot.

Un valore aggiunto per Ostia

Anche se con vista sul mare, lo skate park si trova all’interno di Ostia. “The Spot sorge in un quadrante difficile della città – ha sottolineato Zanchelli – ed eventi di questa caratura ci aiutano a far crescere il quartiere, del resto è questo il grande obiettivo che ci siamo prefissati fin dal primo giorno di attività”. Un obiettivo che può essere raggiunto puntando anche sul livello di coinvolgimento che questa disciplina sportiva può garantire, visto che prevede la partecipazione di atleti d’ogni età: dai bambini di otto anni agli over 35.

“L'11 e 12 giugno presso il The Spot Skatepark di Roma Capitale si disputerà il CIS Park 2022 (Campionato italiano di skateboarding); disciplina inventata al culmine di un processo evolutivo spontaneo cominciato dalle Bowl, proseguito nel Super Park degli X-Games fino al più recente Vans Park Series, il Park è una delle due discipline dello skateboarding che sono state disputate alle Olimpiadi di Tokio. A Roma - hanno ricordato Valentina Prodon e Antonio Caliendo, assessori allo sport ed al turismo del municipio X - abbiamo i due atleti tra i più forti d'Italia, Alessandro Mazzara ed Andrea Casasanta che si contenderanno la vittoria finale”.

Le categorie in competizione

Le categorie saranno tre, divise per genere. Si va dai Junior (nata nel 2009-2014) ai Senior, categoria che riguarda i nati nel 2008 o precedentemente. E’ prevista anche la partecipazione per atleti over 35. Tutti, però, devono essere obbligatoriamente tesserati alla Federazione italiana sport rotellistici per la stagione sportiva 2021/2022. Il costo di iscrizione è di 20 euro.