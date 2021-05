Ostia: Raggi inaugura il nuovo skate park, ma mancano le tribune

Il nuovo skatepark di Ostia è stata finalmente inagurato. Questa mattina la sindaca Virginia Raggi, ha tagliato il nastro del nuovo impianto realizzato in circa due anni in via della Martinica. La struttura sorge su un'area di 1.600 metriquadri e di un'area skate di 847 mq.

"Un'opera di altissimo livello, una delle più grandi d'Europa per questa categoria, dove si potrà praticare sia lo skateboarding, sia gli altri sport da playground e attività di urban art. Uno spazio all'avanguardia, supportato tecnicamente dalla Federazione e da progettisti d'eccellenza", si legge in una nota del Campidoglio. Mancano, però, ancora le tribune e per questo motivo - al momento - lo skatepark di Ostia non potrà ospitare gare professionistiche di livello internazionale visto che per questo genere di competizioni la federazione chiede almeno 300 posti a sedere.

"L'area potrà ospitare gare ed eventi nazionali e internazionali"

I tecnici del X Municipio ci starebbero lavorando come lascia pensare la nota del Comune: "L'area potrà ospitare gare ed eventi nazionali e internazionali. Ci saranno anche aree relax e servizi ed altre aree a disposizione della comunità".

Il nuovo parco nasce dalla collaborazione tra Roma Capitale, il Municipio X, il Coni e la Federazione Italiana Sport Rotellistici. La struttura è stata assegnata tramite bando pubblico all'Associazione Oasi Verde, la stessa che gestiva il The Spot, ossia l'area dove sorgeva l'impianto da basket e il precedente skate park prima abbandonato e poi dato alle fiamme. Roma Capitale per il progetto ha stanziato circa 600mila euro.

"L'abbiamo ricostruita per ridarla ai cittadini"

"Questa struttura è andata distrutta circa sette anni fa. L'abbiamo ricostruita per ridarla ai cittadini. Una ferita aperta che abbiamo sanato. Sono sicura che questo luogo sul litorale di Roma diventerà punto di riferimento importante per tutto il territorio e un esempio a cui guardare a livello internazionale", dichiara la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

"Lo abbiamo riconsegnato alla città e questo ci riempie di orgoglio. Siamo felici per i tanti ragazzi che lo stavano aspettando e per quelli che grazie alla struttura cominceranno a praticare questo bellissimo sport; saranno i campioni del futuro", spiega la presidente del X Municipio, Giuliana Di Pillo.

"Raggi legga gli atti e l'effettiva leggittimità delle opere"

"Prima di tagliare nastri sarebbe utile che la sindaca Raggi leggesse gli atti e l'effettiva leggittimità delle opere". Così in una nota Monica Picca, capogruppo della Lega Salvini Premier in X Municipio, e Fabrizio Santori, dirigente romano della Leg, commentano la presenza della Raggi ad Ostia per inaugurare lo skate park.



"L'area su cui è stato realizzato il nuovo impianto era in precedenza un'area verde, inserita come opera pubblica nel piano di riqualificazione urbana di Ostia degli anni 2000, pagata oltre 300mila euro. Un'area che è stata cancellata con la realizzazione del suddetto skate park, configurando un presunto danno erariale, sul quale è in corso una verifica da parte degli uffici del comune di Roma", attaccano i dirigenti della Lega.