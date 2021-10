Conca d’Oro, al via il restyling: così rinasce la piazza preda di vandali e bivacchi

Piazza Conca d’Oro pronta alla rinascita. Con circa due mesi di ritardo rispetto ai tempi inizialmente previsti, sono partiti i lavori di restyling della piazza in cui sorge l’ex capolinea della metro B1, oggi fermata intermedia tra Libia e Jonio.

Un progetto del Municipio III “che - ha spiegato l’assessore all’Urbanistica uscente, Stefano Sampaolo - riprende alcune proposte dei cittadini e nasce nell'ambito del Bilancio Partecipativo 2019”. Investimento complessivo pari a 400mila euro.

Restyling per piazza Conca d’Oro

Le risorse serviranno per riqualificare tutti gli spazi esterni che oggi, a nemmeno dieci anni dall’inaugurazione della stazione di Conca d’Oro, si presentano danneggiati e vandalizzati. Sulle colonne esterne pannelli divelti o ridotti in frantumi, tag e graffiti. Ma non solo pulizia e decoro: sopra la stazione della B1 saranno realizzati spazi di incontro e aggregazione: all’ombra delle nuove alberature un’area giochi per bambini e una pista di pattinaggio, “ripristineremo una vecchia attrazione del quartiere” - dice Sampaolo ricordando il vecchio impianto esistente prima dello smantellamento della piazza per far posto alla stazione.

Fondi insufficienti invece per realizzare la parete di arrampicata e il percorso parkour, “chissà che possano essere realizzati in futuro”. Così Conca d’Oro attende l’agognato restyling affinchè la piazza della stazione metro venga strappata a bivacchi, degrado e vandalismo: a quella movida “low cost” di sbandati e disperati contro la quale più volte si sono scagliati gli abitanti della zona.

Il parcheggio di scambio di Conca d’Oro

Conca d’Oro che a breve potrà contare anche sul parcheggio di scambio della metro. Si perchè dall’apertura della stazione gli oltre duecento posti auto sotterranei sono rimasti fantasma. Roma Servizi per la Mobilità ha appaltato i lavori con il cantiere che procede a pieno ritmo: il parking di Conca d’Oro potrebbe così vedere la luce entro il decennale dell’apertura della stazione. “Insomma oggi qualche disagio, domani - sottolinea Sampaolo - un luogo decisamente trasformato”