Il ponte Ugo Forno finirà a Prati Fiscali. Rischio caos per la realizzazione

Si sblocca il progetto di RFI, firmato dall'architetto Luca Zevi, per un nuovo monumento alla memoria di Ugo Forno, il più giovane partigiano a morire sotto i colpi dei nazisti sul finire della Resistenza a Roma, nel 1944. In una recente commissione congiunta tra cultura e mobilità in Comune, il responsabile delle Ferrovie, Enrico Pulcini, ha illustrato tempistiche e dettagli. Innanzitutto, il monumento verrà spostato. Oggi si trova sull'Aniene, in un territorio di confine tra II e III municipio. Prossimamente entrerà pienamente nel III, sopra via dei Prati Fiscali.

Il progetto del ponte Ugo Forno

Uno spostamento che avrà come scopo quello di valorizzare il ponte-monumento. Risalente al 1932, passa sopra la linea Roma-Firenze e Ferrovie vuole tagliarlo: "Sosteniamo con forza la valorizzazione del ponte nell'ambito dell'intervento di potenziamento della linea dell'alta velocità Roma-Firenze - spiega l'ingegner Pulcini -. Il progetto definitivo è praticamente concluso, siamo in attesa del nulla osta della Soprintendenza e degli enti preposti per la verifica idraulica, insieme agli uffici territoriali di Roma Capitale".

Una gru in mezzo a Prati Fiscali

Proprio autorizzazioni e pareri rischiano di essere il principale ostacolo, dato che "l'intervento avrà un impatto molto importante su via dei Prati Fiscali e sulla chiusura delle viabilità collaterali". Sulla via principale, infatti, verrà collocata una gru cingolata per permettere lo smontaggio e lo spostamento della travata interessata, lunga 42 metri e pesante oltre 180 tonnellate, che verrà sostituita con un nuovo impalcato. Insomma, rischio caos per migliaia di persone che ogni giorno si spostano su via dei Prati Fiscali, per la maggior parte dirette verso la Salaria, il Raccordo e il centro della città.

Lavori conclusi entro fine 2026

"Contiamo di concludere le verifiche e i pareri e andare in gara per appaltare la progettazione esecutiva all'aggiudicatario entro la fine dell'anno - prosegue il rappresentante di RFI -, con un appalto integrato che prevede anche la realizzazione dell'opera. L'aiuto più grande che il Campidoglio ci può dare è quello di essere veloci nelle autorizzazioni, a partire dalla Soprintendenza fino ai nulla osta dal punto vista idraulico e degli uffici territoriali". L'idea, ha illustrato l'ingegnere di Rfi, "è quella di inserire la travata a terra nel tracciato dell'attuale ciclabile adiacente al ponte che costeggia l'Aniene, rendendola un'opera viva". Per quanto riguarda i tempi "siamo in chiusura del progetto definitivo ma per validarlo servono tutte le autorizzazioni, così da poter arrivare nel più breve tempo possibile alla progettazione esecutiva. L'appalto, come detto, è già in gara "e contiamo di avere l'aggiudicatario entro quest'anno - conferma Pulcini -: tra opere propedeutiche connesse e intervento principale occorreranno un paio d'anni, considerando i probabili rallentamenti dovuti all'anno giubilare possiamo ipotizzare di poter concludere il riposizionamento della travata per fine 2026".

Pd: "Buona notizia, valorizziamo memoria"

"Oggi abbiamo incassato la buona notizia da parte di Fs del finanziamento dedicato alla valorizzazione del vecchio ponte in cui morì il partigiano bambino, Ugo Forno -, ha commentato la presidente della commissione capitolina Cultura, Erica Battaglia (Pd) - . È una buona notizia che viene incontro alle aspettative dei familiari e delle associazioni che da decenni si occupano di tenere viva la memoria di questo accadimento che chiude la storia partigiana della nostra città. Ci preoccuperemo nelle prossime settimane di rafforzare il dialogo interistituzionale al fine di procedere in maniera condivisa all'obiettivo di non disperdere il patrimonio collettivo di memoria che appartiene a questa città". Per il presidente della commissione mobilità, Giovanni Zannola (Pd), "ricordare l'ultima battaglia partigiana e il gesto eroico del dodicenne Ugo Forno che hanno contributo alla liberazione di Roma è per noi molto significativo e importante. Ringraziamo Fs, l'associazione 'I parenti e gli amici di Ugo Forno' e l'architetto Luca Zevi per il lavoro progettuale e per l'impegno a restituire bellezza, fruibilità e memoria a un luogo così cruciale nel ricordo delle storie di Resistenza e Liberazione della nostra città".