Incidente a Prati Fiscali: auto ribaltata dopo scontro con altra vettura

Ferita è stata portata in gravi condizioni in ospedale. Una donna rimasta bloccata nell'auto ribaltata dopo un incidente stradale con un'altra vettura. Lo scontro in via dei Prati Fiscali, zona Conca d'Oro-Valli. Una carambola che ha coinvolto altri due veicoli in sosta, danneggiati in seguito all'urto fra le due macchine.

L'incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri - mercoledì 17 aprile - all'altezza di via Val di Sangro. Lo scontro ha interessato una Kia e una Nissan Micra, con quest'ultima che ha terminato la propria corsa ribaltata su un fianco. Nell'urto sono state colpite due macchine in sosta sulla strada.

Intervenuta sul posto l'ambulanza del 118 ha soccorso la 51enne che si trovava alla guida della Micra. La donna è stata poi accompagnata al policlinico Umberto I in codice rosso. Sul posto per eseguire i rilievi scientifici gli agenti del III gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Capitale a lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente.