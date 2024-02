Bruciato il fantoccio di Giorgia Meloni durante una manifestazione a Roma

Circa 1.200 le persone che hanno partecipato al corteo che ogni anno si svolge in memoria di Valerio Verbano, il 19enne ucciso dai fascisti nel 1980. A fare da colonna sonora del corteo, che si è snodato come di consueto tra il Tufello e Città Giardino, dove viveva il giovane militante comunista e studente del liceo Archimede, i cori per Gaza e l'ultima canzone del rapper Ghali, "Casa Mia". A via Monte Bianco un gruppo di partecipanti ha dato fuoco ad un fantoccio di legno di Giorgia Meloni.

Corteo per Valerio Verbano

Chi dice poco più di 1.000, chi circa 2.000, in ogni caso l'annuale corteo in ricordo di Valerio Verbano è stato molto partecipato anche questa volta. A 44 anni dall'omicidio dell'allora quasi 19enne militante di Autonomia Operaia, le strade di Val Melaina, del Tufello e Città Giardino nel III municipio si sono riempite di persone di ogni età. Tra loro Zerocalcare, Moni Ovadia e l'eurodeputato Massimiliano Smeriglio. Tante bandiere della Palestina, cori per Gaza. A piazzale Jonio un gruppo di manifestanti si è sdraiato a terra per simulare i corpi dei morti vittime dei bombardamenti e hanno composto la scritta "Stop Gaza Genocide".

Bruciato fantoccio di Giorgia Meloni

In via Monte Bianco, dove si trova la casa in cui è vissuto e ha trovato la morte Valerio Verbano, un gruppo di partecipanti al corteo ha dato fuoco ad un fantoccio in legno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Un episodio che è stato ripreso dagli agenti della Polizia Scientifica e adesso sono in corso le indagini della Digos. Sull'episodio si è espresso il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti: "Un segnale inquietante, ancora una grave minaccia che arriva dal corteo di autonomi in ricordo di Valerio Verbano - ha commentato - . Questi messaggi di odio e di intolleranza verso la prima donna che ricopre la carica di primo ministro non sono più accettabili".

"Fasci appesi": imbrattata la metro Conca d'Oro

Il muro della banchina della stazione Conca d'Oro della metro B1 questa mattina ha accolto i pendolari con una serie di scritte. Dal simbolo dell'anarchia a "Fasci appesi" e "Valerio Vive", i vandali hanno dato ampio sfogo alla loro fantasia. In barba alla vigilanza e alle telecamere presenti. Con ogni probabilità a deturpare il muro della banchina qualche ragazzino che ha preso parte al corteo di giovedì pomeriggio.