Con la 500 contro le auto in sosta, poi si ribalta

Una Fiat 500 ribaltata su viale Tirreno. Questa la scena visibile agli automobilisti in transito nel tardo pomeriggio di giovedì in zona Valli-Conca d'Oro. All'interno un uomo e una donna, rimasti feriti e poi trasportati in ospedale. Un incidente stradale nel corso del quale sono rimaste danneggiate altre tre vetture, colpite dall'utilitaria italiana che si è poi adagiata su un fianco.

Sono state le pattuglie del III gruppo Nomentano della polizia locale a intervenire poco dopo le 18:30 del 29 febbraio in viale Tirreno, altezza piazza Capri. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni ai caschi bianchi la 500 stava procedendo verso piazza Conca d'Oro. Dietro l'auto - con sirene e girofaro acceso - una volante della polizia che aveva ricevuto una chiamata per un intervento dalla sala operativa del 112. Per accostarsi e liberara la strada all'auto della polizia la 500 ha impattato però contro un'auto in sosta, poi si è ribaltata urtando contro altre due macchine, quattro in totale: la 500, una Ford Ka, una Nissan Micra e una Renault Capture.

Tirati fuori dalla 500 l'uomo e la donna che si trovavano all'interno sono stati affidati alle cure del personale del 118 e trasportati dalle ambulanze - entrambi in codice giallo - all'ospedale Vannini e Villa San Pietro. Al fine di consentire i soccorsi il tratto di viale Tirreno dove è avvenuto il sinistro è stato chiuso temporaneamente al traffico all'altezza di via Valle Scrivia, direzione piazza Conca d'Oro.