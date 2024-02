Nei locali abbandonati della stazione arriva un centro di aggregazione giovanile

Il Municipio III avrà un nuovo centro di aggregazione giovanile. La struttura è prevista nei locali della piazza ipogea della metro Conca d’Oro.

Il nuovo centro di aggregazione a Conca d’Oro

Il servizio dedicato ai ragazzi del quartiere nascerà grazie al finanziamento di 850mila euro che Piazza Sempione ha ottenuto vincendo un bando della fondazione “Con i bambini”.

"Abbiamo costruito un laboratorio territoriale per la scrittura di questo progetto che coinvolge la Cooperativa Parsec (capofila del progetto), la cooperativa Idea Prisma 82 e Brutto Anatroccolo, la palestra Popolare Valerio Verbano, Arci Roma e l'associazione Riverrun. Un metodo di lavoro plurale che oggi consegna un investimento da destinare alla realizzazione del centro di aggregazione giovanile e alle sue molteplici attività volte a fornire servizi e a sostenere le giovani generazioni” hanno sottolineato gli assessori alla Cultura, Luca Blasi, e alle Politiche Giovanili, Matteo Pietrosante.

Le risorse ottenute copriranno i costi di gestione del centro per sei anni. Un progetto ambizioso possibile grazie anche alla sinergia con Roma Metropolitane che ha messo a disposizione del municipio i locali commerciali in disuso della stazione metro.

I progetti vincenti di Montesacro

"Siamo orgogliosi di questa ennesima notizia, che segue la vittoria del nostro municipio del bando europeo per riqualificare l'area di via Dina Galli e la vittoria del bando regionale Lazio aggrega che porterà un nuovo centro al Parco della Cecchina. Questo conferma sempre di più come i municipi - hanno concluso gli assessori - possano e debbano essere laboratori di nuova progettualità sociale, facendo rete e costruendo nuove competenze dirette accreditandosi in Italia e in Europa per aumentare le risorse utili ai territori e alle nostre comunità”.