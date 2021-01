Zaniolo, Madalina Ghenea e la ex incinta: il gossip travolge il gioiellino della Roma

Lui, lei, l’altra. E un figlio in arrivo. Così in estrema sintesi si può riassumere il ‘romanzo Zaniolo’: l’intricata vicenda amorosa e familiare che vede protagonista Nicolò Zaniolo, il gioiellino della Roma.

Zaniolo con Madalina Ghenea: la love story infiamma il gossip

Tutto nasce dalle indiscrezioni sul flirt tra il calciatore e la modella Madalina Ghenea: 21 anni lui, dieci in più lei. La presunta storia tra Zaniolo e Ghenea infiamma il gossip: tutti si catapultano alla ricerca di indizi sui social, si apre il balletto delle dichiarazioni e delle smentite.

La ex di Zaniolo Sara Scaperrotta incinta, lui: "Mi assumerò responsabilità"

La “bomba” arriva dalle pagine di Oggi: Sara Scaperrotta, la ex fidanzata di Zaniolo, è incinta. Lui conferma dalle pagine della Gazzetta dello Sport.

“La storia con Sara è finita ormai da qualche tempo. Come forse normale alla nostra età, vivendo insieme ci siamo accorti che non andavamo più d'accordo. Abbiamo sognato insieme una famiglia qualche volta, non lo nego, ma poi le cose sono andate diversamente e quando lei mi ha comunicato la sua gravidanza sono stato molto onesto nel farle presente che non mi sentivo pronto per un impegno del genere, soprattutto perché non andavamo più d'accordo, ma lei ha deciso di proseguire. Una scelta che rispetto. Pur non essendo più il suo compagno, mi assumerò da padre ogni responsabilità”.

Dopo due operazioni alle ginocchia in un anno Zaniolo vuole tornare a parlare solo sul campo: “Spero che terminino tutte le voci sulla mia vita privata e si torni a parlare di me soltanto come calciatore. Per la serenità di tutti quanti”.

La crisi tra Zaniolo e Sara Scaperrotta: la gravidanza interrotta sette mesi fa e il riavvicinamento

Ma i riflettori ormai sono accessi. Il giornalista Gabriele Parpiglia, sul sito Giornalettismo, citando una fonte anonima presentata come zia di Sara Scaperrotta, ha rivelato che prima della rottura Zaniolo e l’allora fidanzata Scaperrotta avevano deciso di interrompere un’altra gravidanza e che la ragazza sarebbe stata cacciata di casa.

La mamma di Zaniolo: "Mai cacciato Sara di casa"

“Sara è sempre stata trattata come una figlia”, ha detto la mamma di Zaniolo, Francesca Costa, in diretta su Radio Radio prima della lite furibonda con Parpiglia. “Non l’abbiamo cacciata, vorrei che ci dicesse in faccia che l’abbiamo trattata così. Quando Nicolò ci ha scritto che stavano aspettando un bambino, siamo scesi a Roma: lui era disperato. Discuteva con Sara perché ha capito di non essere più innamorato. Quando siamo arrivati Sara era già pronta per andarsene. Ha detto che sarebbe andata dal ginecologo, mi sono offerta di accompagnarla. Mi ha detto che sarebbe andata da sola e le ho scritto di chiamarmi una volta finita la visita. Mai più sentita. La sera dopo è venuta a prendersi le sue cose”

Francesca Costa conferma poi la notizia che Sara avrebbe interrotto la gravidanza sette mesi fa, rivelando anche un dialogo avuto con la ragazza prima di sapere di essere nuovamente incinta. Riparlando di quell’episodio, Sara le avrebbe detto: “Meno male che l’altra volta è andata così. Mi sto rendendo conto che Nicolò è difficile da gestire. Per fortuna che abbiamo preso questa decisione perché non siamo ancora pronti”. Ora però "Nicolò non rinnega la volontà di occuparsi di suo figlio, di dargli l’affetto di un padre".

Madalina Ghenea smentisce la storia con Zaniolo: "Non siamo fidanzati"

Zaniolo intanto ha annunciato l'intenzione di lasciare i social (al momento c'è ancora, ndr). Ad utilizzarli invece Madalina Ghenea che tramite Instagram smentisce la love story. “Nicolò è un bravissimo ragazzo, una delle persone più buone che io abbia mai conosciuto, che è un talento lo sanno tutti. Come ha scritto lui lo scrivo anche io: sono felice di questa conoscenza. È una persona straordinaria che mi è entrata nel cuore e farò sempre il tifo per lui. Volevo precisare un punto: non siamo fidanzati".

Anche mamma Francesca Costa può tirare un sospiro di sollievo: "Nicolò - aveva detto non nascondendo i malumori per la nuova fiamma - è un ragazzo di 21 anni, noi ci distacchiamo dalla relazione con Madalina"