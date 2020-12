Zaniolo flirt con Madalina Ghenea? Il gossip si accende sulla stellina della Roma

Nicolò Zaniolo e Madalina Ghenea. E' questo il nuovo flirt che sta infiammando i siti di gossip e in generale tutta la rete. Il 21enne fantasista giallorosso, alle prese con la riabilitazione post intervento ai legamenti, sarebbe il protagonista di un flirt con la 32enne modella romena. Il primo a rilanciare la notizia è stato Gabriele Parpiglia su Giornalettismo, lesto ad intercettare una instagram stories identica tra i due. Un disegno, postato praticamente all'unisono, assai simile accompagnato da un cuore.

Tanto è bastato per accendere i fari del gossip della rete, abituato ad andare a caccia di questi indizi per accreditari voci che si rincorrono. Di giornale in giornale la voce si è trasformato in un boato, fino ad arrivare ai media sportivi Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport. Nessuno dei due protagonisti ha al momento smentito, segnale questo che rafforza l'indiscrezione.

Zaniolo avrebbe mollato la storica fidanzata, Sara Scaperrotta, con cui faceva coppia da tempo.

La Ghenea, classe 1988, è diventata famosa per la partecipazione ad un videoclip di Eros Ramazzotti e ad un calendario Peroni. Nel 2011 ha partecipato anche a Ballando con le stelle. Nel suo curriculum diverse apparizioni in alcuni film.