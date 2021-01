As Roma, ora è ufficiale: 0-3 a tavolino contro lo Spezia in Coppa Italia

Il Giudice Sportivo ha deciso di non omologare la vittoria dei liguri per 4-2

Ora è ufficiale: il Giudice Sportivo Alessandro Zampone ha inflitto alla Roma lo 0-3 a tavolino nella gara con lo Spezia negli ottavi di finale di Coppa Italia per i sei cambi effettuati durante la gara.

Un turno di stop in Coppa per Pau Lopez e Mancini, ammonizione con ammenda di 1500 euro invece per Lorenzo Pellegrini.

Dopo il grave errore nella prima giornata di campionato, quando Diawara non era stato inserito nella lista degli Over 22, il club giallorosso è caduto quindi anche nelle sei sostituzioni nella sfida di Coppa Italia contro lo Spezia.