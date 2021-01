Roma, sei cambi e sconfitta con lo Spezia: i social non perdonano il disastro giallorosso

Fotomontaggi e meme ironizzano sulla serata "nera" della squadra di Fonseca, sconfitta in campo e anche a tavolino: la maglia di Totti per Ilary '6 unica' diventa '6 cambi'. I laziali: "Vi abbiamo aspettato 27 anni, ma ne è valsa la pena"

Sconfitti sul campo 4 a 2 ai tempi supplementari e anche a tavolino per aver effettuato sei cambi, uno in più rispetto a quelli consentiti dal regolamento. La Roma esce umiliata dalla sfida di Coppa Italia contro lo Spezia.

Roma Spezia, disastro giallorosso: sconfitta e sei cambi

Un disastro in campo, con due espulsioni in trenta secondi e quattro gol presi da una squadra neopromossa in serie A, peggio fuori. I giallorossi salutano in modo rocambolesco la competizione, allenatore e staff finiscono nel mirino dei tifosi: ma la surreale Roma-Spezia accende soprattutto l’ironia dei social.

Decine i ‘meme’ dedicati alla sconfitta della Roma con lo Spezia, ai sei cambi effettuati da Fonseca capaci di cancellare anche la prestazione poco brillante dei suoi.

C’è lo stemma della Roma che cambia: dal lupetto al ‘tavolino’, fil rouge di una stagione iniziata con la sconfitta contro il Verona decretata dal giudice sportivo per l'errore relativo al centrocampista Diawara, inserito in lista tra gli under 22 nonostante i 23 anni già compiuti.

Roma Spezia, social scatenati: l'ironia travolge i giallorossi

I meme ironici su Roma-Spezia scatenano gli amanti dei fotomontaggi, scomodano il mondo della politica e quello cinematografico. Sono i sei cambi a farla da padroni: così Il sesto senso, con tanto di Bruce Willis sulla locandina, diventa ‘Il sesto cambio’; lo stemma dello Spezia anagrammato in ‘Spiaze’, ironica riproduzione dell’accento piacentino dell’allenatore della Lazio Simone Inzaghi. Nella lunga serie di immagini di sfottò anche quella di Francesco Totti: sulla maglia sfoggiata dopo il gol nel derby del 2002 (Lazio-Roma: 1-5 ndr.), via la dedica per Ilary, il ‘6 Unica’ diventa ‘6 cambi’.

A sottolineare la debacle della Roma, soprattutto i tifosi della Lazio in visibilio già dalla vittoria per 3-0 nel derby di venerdì scorso: “Abbiamo aspettato 27 anni - scrivono sottolineando finemente di essere la prima squadra della città - ma ne è valsa la pena”.