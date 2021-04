Curva sud in clima Manchester: poster contro Solskjaer. E mercoledì pronto il saluto alla squadra

Archiviare la sconfitta di Cagliari e pensare all'Europa League. Questo il diktat a Trigoria. Manchester United-Roma l'appuntamento più importante della stagione giallorossa si fa sempre più vicino. E l'ambiente attorno alla squadra capitolina si fa sempre più caldo.

Il saluto alla squadra

La Curva Sud, parte più calda del tifo giallorosso, ha deciso di organizzare un raduno a Trigoria. L'appuntamento è fissato per mercoledì 28 aprile, alle 13.30 nel piazzale Fulvio Bernardini per salutare la squadra che si dirigerà verso Fiumicino per prendere l'aereo per Manchester. Non è la prima volta che in questa stagione i tifosi giallorossi organizzano questi incontri, con mascherine e distanza di sicurezza, per supportare la squadra. Le precedenti occasioni risalgono al nefasto derby di andata contro la Lazio, e alla fortunata sfida con l'Ajax in Europa League.

Ricordati di noi

Intanto fuori Trigoria, i tifosi giallorossi hanno affisso dei cartelloni raffiguranti Solskjaer tecnico dei Red Devils. Insieme all'allenatore norvegese è riportata anche la sua frase detta dopo il sorteggio con la Roma: "Non li conosco, non li ho mai visti giocare". "FATE IN MODO CHE SI RICORDI DI NOI" è il messaggio chiaro che i supporter giallorossi hanno scritto e trasmesso alla quadra.