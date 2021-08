Calciomercato Roma: a Mourinho serve un centrocampista. Ecco tutti i nomi

La Roma si è mossa velocemente sul mercato per rimpiazzare il partente Edin Dzeko. In poco tempo, la dirigenza giallorossa ha regalato a Mourinho, Tammy Abraham, che sarà ufficializzato nelle prossime ore. Adesso però per la Roma è il momento di cercare il centrocampista richiesto dallo Special One dal primo giorno di insediamento a Trigoria.

Xhaka il sogno sfumato della Roma

Il club capitolino puntava forte su Granit Xhaka. Fra il calciatore svizzero, Mourinho e la Roma c’è stato più di un semplice flirt, ma l’Arsenal ha bloccato il giocatore, che si è rivelato poi il migliore in campo nell’esordio con sconfitta dei Gunners in Premier League.

Il mancato arrivo di Xhaka, ha scombinato i piani di Mou che cerca un regista d’esperienza per la sua squadra. Un altro nome che circolava per il centrocampo della Roma era quello di Palhinha portoghese classe 1995, dello Sporting Lisbona. Il prezzo del calciatore però è quasi proibitivo, 50 milioni di euro. Cifra altissima per la Roma che ne ha già 45 per Abraham.

I nomi nuovi per il centrocampo della Roma

Per questo negli ultimi giorni è in risalita il nome di Zakaria. Il centrocampista svizzero classe 1996, del Borussia Mönchengladbach gradirebbe il trasferimento nella Capitale. Il club tedesco non potrebbe opporre troppa resistenza o fare richieste salate per il cartellino del centrocampista che è in scadenza nel 2022. Quindi la Roma potrebbe acquistare Zakaria ad un prezzo non troppo elevato.

Oltre all’elvetico, sul taccuino di Tiago Pinto c’è anche Anguissa camerunense classe 1995 del Fulham. Il centrocampista ha chiesto la cessione al club dopo la retrocessione nella seconda divisione inglese. Anche lui potrebbe arrivare a Roma ad un prezzo contenuto.

Diawara verso la cessione

In uscita nel centrocampo romanista si registra il forte interesse del Wolverhampton per Diawara.

Il centrocampista guineano, con un ingaggio superiore ai due milioni di euro e un contratto che lo lega ai giallorossi fino al 2024, spera di restare in Italia ma la Roma spinge per una sua cessione che porterebbe nelle casse giallorosse 12 milioni di euro. Il club capitolino sarebbe disposto pure a cedere il centrocampista in prestito ma con obbligo di riscatto. Sull’ex Napoli c’è anche il Newcastle.