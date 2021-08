Calciomercato Roma, Tammy Abraham è il nuovo bomber: oggi l'arrivo in aeroporto. Le cifre dell'affare

Nelle prossime ore ci sarà l’arrivo in Italia del ragazzo per le visite mediche (nella giornata di domenica), il colpo è fatto

Tammy Abraham è un nuovo giocatore della Roma. L’accordo è arrivato, anche quello con il giocatore. Come riporta Sky, il giocatore si trasferirà in giallorosso per 40 milioni più bonus. Nel contratto è stata anche inserita una clausola di recompra a favore del Chelsea che potrà riportare il giocatore a Londra per 80 milioni. La clausola però sarà attivata solamente dall'inizio della seconda stagione (da giugno 2023) e non sarà valida durante la prossima sessione estiva del calciomercato.

Nelle prossime ore ci sarà l’arrivo in Italia del ragazzo per le visite mediche. Tammy Abraham partirà per Roma già oggi e alle 13 arriverà a Ciampino proprio con Tiago Pinto. Il nuovo bomber potrà iniziare ufficialmente la sua avventura romanista agli ordini di Josè Mourinho.