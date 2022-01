Porte girevoli nella Roma Femminile: Via Baldi, dentro Lind

Grande via vai fra i pali giallorossi nella Roma Femminile. Per Rachele Baldi che saluta direzione Napoli, Emma Lind arriva nella Capitale e sarà il rinforzo tra i pali per la seconda parte di stagione delle giallorosse.

L'annuncio

L'annuncio di Emma Lind è arrivato in mattinata. La calciatrice svedese classe 1995 ha firmato un contratto che la legherà alla Roma fino al 2023. In patria ha raccolto 140 presenze con il Rosengård. "Non vedo l’ora di conoscere la cultura del calcio italiano e di far parte di un campionato che sta esprimendo tutto il suo potenziale. Spero di poter contribuire con l’esperienza maturata in altri campionati. Ovviamente sono qui per vincere partite e titoli” sono state le prime parole da calciatrice della Roma di Lind.

Baldi saluta

A far posto a Lind è stata Rachele Baldi, passata al Napoli in prestito, dopo una stagione e mezzo in giallorosso con un totale di 13 presenze e una Coppa Italia vinta. Dopo aver fatto da seconda a Ceasar, per Baldi, ora positiva al Covid, si profila un ruolo da titolare nella formazione partenopea. Baldi su Instagram ha salutato così la Roma: " Cara Roma Siamo arrivate ai Saluti…Sono arrivata qua carica di aspettative, piena di sogni. È stato come entrare in gruppo di cui già facevo parte, già mi sentivo a casa. Ci ho creduto tanto e dato tutta me stessa, purtroppo però le cose non sono proprio andate come volevo, ma tutto questo fa parte del gioco, della vita. Volevo dirti Grazie. Grazie per avermi fatta sognare ad occhi aperti, per avermi spronata, per avermi permesso di mettermi in discussione, per le occasioni, per la forza che mi hai tirato fuori, quella che pensavo di non avere. Grazie per le persone che mi hai fatto incontrare, per lo staff con cui mi hai permesso di lavorare, per le strutture e le possibilità che mi hai messo a disposizione. Grazie perché mi hai permesso di crescere come persona sotto tutti i punti di vista e di perfezionarmi come atleta. Grazie per aver smussato tanti lati del mio carattere, e per avermi costruito una corazza ancora più resistente. Grazie per i tifosi con cui mi hai messo in contatto, sempre pronti a seguirci ovunque, mai sole mai. Grazie per le botte, per i successi, per il mio primo trofeo vinto e per tutti momenti memorabili. Sei stata una tappa fondamentale per il mio percorso, e per l’atleta che tanto voglio essere. Mi hai portata ad analizzarmi interiormente, a liberarmi, a togliere il freno. Sono grata di aver vissuto questa esperienza, di aver intrapreso questo viaggio e aver fatto parte di questa grande famiglia. È stato un onore. Arrivederci". Il club capitolino ha salutato il portiere con un messaggo di in bocca al lupo.