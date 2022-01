Focolaio Covid nella Roma Femminile: quattro calciatrici positive. Il comunicato

Non c'è pace in casa Roma. Dopo l'eliminazione della formazione femminile dalla Supercoppa, sconfitta dal Milan, il club giallorosso ha annunciato quattro nuove positività al Covid che si aggiungono a quella dell'allenatore Alessandro Spugna.

Le quattro calciatrici positive

La Roma femminile tramite un comunicato ha annunciato che le quattro calciatrici che hanno contratto il Covid-19 sono: Camelia Ceasar, Joyce Borini, Angelica Soffia e Vanessa Bernauer. Tutte sono vaccinate ed in isolamento domiciliare ma sarà difficile vederle recuperate e disponibili per la sfida di sabato 15 gennaio al Tre Fontane contro l'Empoli dove mancheranno anche Bartoli per una lesione di II grado al bicipite femorale della gamba sinistra e Ciccotti per una lesione al legamento della caviglia sinistra. Ecco il comunicato integrale del club capitolino: "L’AS Roma comunica che, in seguito a un controllo svolto attraverso un tampone molecolare, le calciatrici Camelia Ceasar, Joyce Borini, Angelica Soffia e Vanessa Bernauer, tutte vaccinate, sono risultate positive al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. Le calciatrici stanno bene e si trovano in isolamento domiciliare".

Sorride Linari

Quattro nuove positive e una negativa. Questo il bilancio alla Roma che recupera Elena Linari. La calciatrice sui propri social ha annunciato nella giornata di ieri di essere tornata negativa al Covid-19. Linari era risultata positiva al coronavirus lo scorso 29 dicembre.