Chiara Vigliucci come Pedro: dalla Roma Femminile alla Lazio Women, ma in prestito

Lazio e Roma in affari anche nel calcio femminile. Infatti come è successo nella Serie A maschile col passaggio di Pedro dalla Roma alla Lazio, anche Chiara Vigliucci, ha percorso la stessa strada dell'asso spagnolo che tanto bene sta facendo alla corte di Sarri.

Chiara Vigliucci dalla Roma alla Lazio

Come Pedro, Chiara Vigliucci passa da Trigoria a Formello. Esterno sinistro classe 2001, Vigliucci passa alla Lazio a titolo temporaneo. Infatti la Lazio Women ha acquisito le prestazioni della calciatrice con la formula del prestito secco fino al termine della stagione.

Il comunicato della Lazio Women

Questo il comunicato ufficiale del club biancoceleste: "È ufficiale un nuovo acquisto della Lazio Women. La calciatrice Chiara Vigliucci è stata scelta per rinforzare il reparto difensivo di mister Massimiliano Catini. Terzino sinistro classe 2001 proveniente dalla A.S. Roma Women, arriva in biancoceleste in prestito a titolo temporaneo. Si unirà al resto della squadra e inizierà la preparazione in vista del calendario di ritorno della Serie A TIMVision".

Vigliucci è il secondo acquisto della Lazio Women di questo gennaio dopo Groff, e dopo Fridlund, Le Franc, Chukwudi e Ferrandi annunciate a dicembre.

Il saluto di Vigliucci alla Roma

Originaria di Cassino, Vigliucci ha vinto con la Roma due scudetti primavera e collezionato in prima squadra 3 presenze di cui due da titolare, fra cui una proprio contro la Lazio nel derby vinto dalle giallorosse. La calciatrice con un post su Instragram ha salutato così il club giallorosso: "Quattro anni inspiegabili che porterò per sempre con me! É solo un arrivederci. GRAZIE ROMA!"