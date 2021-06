Sarri-Lazio, dall'App del club un altro indizio sul futuro allenatore. Con lui 2 fedelissimi

Sull'App ufficiale della Lazio è apparso un comunicato in cui si parla di due calciatori utili al progetto di Maurizio Sarri. Un indizio sul futuro biancoceleste del tecnico ex Juventus?

Maurizio Sarri non è ancora l’allenatore della Lazio. La trattativa fra la dirigenza biancoceleste e il tecnico toscano va avanti da settimane e tutto lascia presagire alla fumata bianca. E attesa nelle prossime ore l'ufficialità dell'ingaggio dell'ex allenatore della Juventus.

Il comunicato

Sull'App ufficiale del club romano è uscito da poche ore un comunicato relativo al mercato. L’oggetto del comunicato nominato "Testa al mercato" è il calciomercato, e si leggono i nomi di due calciatori legati a Maurizio Sarri: Nikola Maksimovic ed Elseid Hysaj.

Questo è un estratto del comunicato: “Ogni Comandante ha i suoi soldati fidati, per deontologia, per spirito di abnegazione, ma certamente anche per le esperienze vissute insieme, per le battaglie sul campo. Nikola Maksimovic ed Elseid Hysaj hanno fatto parte delle milizie sarriane per tanto tempo, allenatore nel mirino dei biancocelesti”. Nel proseguo del pezzo si fa riferimento alle presenze del due con Sarri, e anche al portiere biancoceleste Reina che a Napoli col tecnico toscano sfiorò lo scudetto.

Le strategie di mercato della Lazio

Un errore o no di pubblicazione, il futuro allenatore della Lazio sembra essere proprio Maurizio Sarri. Il comunicato ha anche annunciato le strategie di mercato del club capitolino. Maksmovic ed Hysaj erano già nel mirino di Tare e con Sarri il pressing biancoceleste sui due calciatori sarà ancora più insistente. Entrambi i difensori conoscono il tecnico e hanno il contratto in scadenza col Napoli, e dunque sono due possibili colpi a parametro zero.

Adesso però i tifosi della Lazio aspettano di leggere un altro comunicato, quello dell'ufficialità dell'arrivo di Maurizio Sarri.