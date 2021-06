Panchina Lazio, incontro Lotito-Sarri. Queste le richieste del tecnico

Tutto pronto per l'incontro decisivo fra Claudio Lotito e Maurizio Sarri. Oggi si saprà di più sul futuro della panchina della Lazio. Per il mercato Sarri chiede cinque rinforzi

Giovedì 3 giugno è la data decisiva per il futuro di Maurizio Sarri e della Lazio. Infatti è previsto oggi il tanto atteso incontro fra l’ex tecnico della Juventus e il presidente biancoceleste Claudio Lotito.

I nodo del contratto

Nei giorni scorsi i dirigenti della Lazio hanno prima incontrato Fali Ramadani agente dell’allenatore toscano e successivamente Tare ha visto Sarri.

Il vertice di oggi fra Lotito e Sarri sarà importante per trovare l’intesa giusta per la durata del contratto e l’ingaggio. L’ex Napoli chiede quattro milioni, la Lazio ne offre tre più ricchi bonus. Per quanto riguarda la durata del contratto le parti dovranno stabilire se sarà un biennale con opzione per il terzo o un triennale.

L’incontro sarà il punto di svolta di questa lunga trattativa che i protagonisti vorrebbero chiudere il prima possibile. Se oggi non dovesse arrivare la fumata bianca, non è escluso che la pista Sarri salti definitivamente.

L'accordo sul mercato

Per quanto riguarda il mercato c'è già l'intesa fra Sarri e la dirigenza biancoceleste. Per il mercato Sarri ha chiesto cinque nuovi acquisti, e nella lista dei nuovi innesti, c'è Josip Ilicic dell’Atalanta.

Il trequartista sloveno, classe 1988, è stato protagonista con la squadra bergamasca nel periodo pre-covid trascinandola fino ai quarti di Champions League. Dopo i problemi personali legati alla pandemia, non ha avuto più un ruolo da protagonista nella Dea e adesso è nella lista dei cedibili di Gasperini.

Ilicic nella Lazio potrebbe giocare in più ruoli: esterno in un tridente offensivo in caso Sarri optasse per il 4-3-3 oppure trequartista puro o seconda punta in caso di 4-3-1-2. Un jolly offensivo che Maurizio Sarri ha espressamente chiesto alla Lazio in caso di firma.

Gli altri giocatori chiesti da Sarri sono due terzini, Hjsay e Lykoggianis del Cagliari, il centrocampista del club sardo Nandez, e l'attaccante del River Plate Borrè.