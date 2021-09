Vis Artena, le parole del tecnico Perrotti:"Girone tosto, Cynthialbalonga e Ostiamare le più forti"

La Vis Artena è pronta ad iniziare la stagione e c'è eccitazione tra le file della squadra allenata da mister Fabrizio Perrotti. Ci sarà però da sudare, visto che la Vis è stata inserita in un girone molto tosto, il G, in cui ci sono altre realtà molto forti come il Cynthialbalonga e Ostiamare e la sarda Torres, sicuramente una delle favorite del campionato. Il mister della squadra di Artena ha parlato proprio del sorteggio del girone intervistato dalla pagina ufficiale del club laziale. "Ci aspettavamo di giocare ancora nel girone G, ciò che invece ci ha lasciati un po' sorpresi è la presenza di squadre come Cynthialbalonga e Ostiamare, che sulla carta sono le laziali globalmente più attrezzate. E' sicuramente un girone molto impegnativo considerate anche le campane Giugliano e Afragolese, ma anche la stessa Gladiator sarà un osso duro. Poi c'è la Torres che parte per vincere il campionato. Da non sottovalutare neanche il Muravera di Mancosu. Perciò ci sono almeno cinque-sei squadre in grado di puntare al massimo risultato, noi abbiamo come obiettivo quello di fare un buon campionato ma bisognerà capire dove ci porteranno realmente questi buoni propositi. Sono arrivati giocatori importanti che hanno compensato qualche partenza di lusso, ma il gruppo è buono e ci impegneremo al massimo per ben figurare".

Un commento pure sul calendario della Vis Artena, sorteggiato oggi, che vedrà la Vis esordire in casa al Comunale contro l'Afragolese. "Sarà subito un match importante - prosegue il tecnico - Per noi sarà determinante iniziare con il piede giusto contro una squadra, come detto anche prima, tra le migliori del girone". E pochi giorni dopo il primo turno di Coppa al cospetto del Cassino. In merito il tecnico dichiara: "Solitamente all'inizio della stagione si tende a sottovalutare la Coppa puntando come primo obiettivo sul campionato. Ma a livello personale sono andato vicino a vincere questo trofeo con una finale e una semifinale perciò non nascondo che mi piacerebbe riprovarci. Inoltre, sarà una grossa opportunità per dare spazio ai ragazzi che in campionato giocano meno".