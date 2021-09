La Vis Artena fa sul serio, quattro nuovi giocatori dal mercato

La Vis Artena non resta a guardare le altre. In attesa del sorteggio dei gironi di Serie D la squadra laziale annuncia tramite la sua pagina ufficiale di Facebook quattro nuovi rinforzi, con un occhio per il vicino inizio della stagione di D. La novità sicuramente riguarda l'età dei nuovi calciatori. Infatti tutti e quattro gli arrivi dal mercato sono classificabili come under, a dimostrazione della volontà della Vis Artena di puntare anche sui giovani per questa stagione di D.

Il più "anziano" del lotto è un classe 2001, l'esterno destro Alessandro Catapano. Il giocatore, ex Vado e Fidelis Andria, ha espresso tutta la sua soddisfazione per la nuova avventura. "Ho scelto un progetto molto importante. Sono felice di essere entrato a far parte di questa famiglia, il gruppo è unito e ci troviamo bene anche con lo staff. Le sensazioni sono positive, la squadra sta lavorando bene e sicuramente faremo un buon esordio. Non vediamo l'ora di iniziare". Non sono da meno gli altri tre acquisti, tutti nati nel 2002. Quello dal passato più di prestigio è l'altro esterno destro Andrea de Angelis, proveniente dal vivaio del Genoa, anche lui ha mostrato subito la sua voglia di cominciare. "Speriamo che sia un'ottima annata e di arrivare nei primi cinque posti. Il gruppo è un buon mix tra giovani ed esperti, l'obiettivo è dare il meglio e aiutare il più possibile la squadra".

Chiudono le ufficialità i due difensori Simone Maugeri e Luca Aglietti. Il primo, Aglietti, è un terzino destro, originario del vivaio del Tor Tre Teste e con un passaggio tra le file del Frosinone. E' stato proprio Aglietti a parlare di quanto sia stato importante per lui il progetto dell'Artena nella scelta, "Ho scelto la Vis dopo che il direttore mi ha illustrato il progetto, sono qui per fare bene. Allenamento dopo allenamento si deve lavorare a testa bassa, il gruppo è ottimo, siamo tutti vicini e ci aiutiamo l'uno con l'altro". Il secondo, Maugeri, è un difensore centrale, prelevato dall'Aprilia, ed anche lui ha parlato ai microfoni della Vis Artena. "Farò di questa mia poca esperienza un bagaglio prezioso che sarà utile per affrontare la nuova stagione. Il gruppo è unito e si sta amalgamando sempre di più. Il mister ha delle idee di gioco che mi piacciono e la squadra ha un'impronta definita. L'obiettivo è di fare bene, guadagnare più presenze possibili e aiutare il team. Speriamo di arrivare più in alto possibile".