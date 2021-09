Vis Artena e Montespaccato non si fanno male, è pareggio al "Comunale 18 dicembre"

In attesa dell'esordio di serie D le due squadre si fermano sull'1-1 in una partita vivace ed equilibrata

E' finita con un pareggio molto combattuto la sfida amichevole tra Vis Artena e Montespaccato Savoia, entrambe militanti in Serie D. In attesa della composizione dei gironi, che sarà resa nota domani in diretta Facebook, le due squadre hanno dato vita ad una partita tirata che si è conclusa con un nulla di fatto per quanto riguarda il punteggio. Ad iniziare meglio è stata la Vis Artena, che al 20' del primo tempo capitalizza il forcing iniziale con un gol di Tommaso Taviani. Il gol suona la sveglia per il Montespaccato, che rimette insieme i cocci e si prepara a dare l'assalto alla porta dell'Artena, pur concludendo il primo tempo in svantaggio.

La carica del Montespaccato è tutta sulle spalle dell'ex Roma e Lazio Aimone Calì, che al 4' minuto del secondo tempo viene fermato ormai ad un passo dalla rete e non si fa problemi a realizzare il rigore appena guadagnato. Il Montespaccato continua a pressare la formazione avversaria nella speranza del secondo gol, ma né Davide Paruzza né l'ex Fabio Rossi riescono a bucare la porta dell'Artena, con la partita che si chiude con un pareggio e tante buone sensazioni in attesa del debutto ufficiale.

Vis Artena - Montespaccato Savoia 1-1: 20'pt Taviani (A), 4' st Calì (M)