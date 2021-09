Vittoria di misura per il Tor Sapienza sul campo del Riano, è punteggio pieno in Eccellenza

Non si ferma la marcia della Pro Calcio Tor Sapienza, che coglie la seconda vittoria consecutiva in campionato sul campo del Riano Calcio e resta al comando assieme al Tivoli nel girone B di Eccellenza. La superiorità degli ospiti si è vista sin da subito, con il Tor Sapienza che si prende il dominio territoriale sin dalle prime battute. L'episodio decisivo arriva al 23' del primo tempo, con una grande azione di Montesi che dopo un doppio passo crossa dal fondo e trova al bacio Della Penna sul secondo palo che deve solo spingere in rete.

Gli ospiti sfruttano il momento di difficoltà del Riano per provare a trovare il raddoppio ma si va all'intervallo sullo 0-1. Al rientro dagli spogliatoi il Tor Sapienza amministra il gioco con molta attenzione senza mai rischiare. Il Riano prova ad avvicinarsi cercando di mandare la palla in avanti ma la difesa degli ospiti fa buona guardia. Lo sforzo dei padroni di casa produce un solo tiro davvero pericoloso, deviato in angolo da Maddalena. Grazie anche alle forze fresche dei campi il Tor Sapienza resiste e si conquista altri tre punti. Appuntamento ora alla prossima settimana in casa contro il Sant'Angelo Romano.

Riano Calcio - Pro Calcio Tor Sapienza 0-1 (23' pt Della Penna)