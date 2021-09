La Lupa Frascati non si ferma, sconfitto il Paliano nella seconda di Eccellenza

Continua la marcia della Lupa Frascati, che supera a domicilio il Paliano e si conferma a punteggio pieno nel girone C di Eccellenza Lazio. Nonostante il risultato è stata una partita estremamente equilibrata, soprattutto nel primo tempo. Ad aprire le marcature ci ha pensato il solito Citro, che al 20' del primo tempo si avventa sulla respinta del suo stesso tiro e firma il secondo gol in campionato. Poco dopo il Frascati si rende ancora pericoloso con Schiena che però manda fuori. La reazione del Paliano arriva puntuale, prima si fa vedere Cesarini e poi al 37' De Vecchis trova il pareggio con un colpo di testa su cross di Cristini.

Al ritorno in campo dopo l'intervallo l'episodio chiave, Pagliaroli si trova lanciato a rete e Cristini è costretto ad abbatterlo, è rosso ed inferiorità numerica per il Paliano. La squadra di casa non si arrende e Iali si deve superare su Testani a botta sicura, ma Pagliaroli riporta in vantaggio la Lupa con un bel tiro all'angolino uno contro uno con il portiere. Il Paliano è frastornato e gli ospiti ne approfittano, uno scatenato Citro serve Pagliaroli in profondità che non si fa fregare e sigla il 3-1 definitivo che regala i tre punti al Frascati. Appuntamento ora per la terza giornata in casa contro l'Arce 1932.

Polisportiva Città di Paliano - LVPA Frascati 1-3 (20' pt Citro (L), 38' pt De Vecchis (P), 20' st Pagliaroli (L), 30' st Pagliaroli (L))