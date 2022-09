Serie D girone F, il Trastevere spreca tre gol di vantaggio con la Vastese

Squadra in casa

Squadra in casa Vastese

Partita clamorosa tra Vastese e Trastevere, che hanno dato vita ad un pirotecnico 4-4 che non ha sicuramente annoiato i tifosi. Il Trastevere ha dilapidato il vantaggio iniziale di ben tre gol a fine primo tempo, che grazie alla doppietta di Massimo e i gol di Alonzi e Crescenzo si era messo in posizione di vincere. Nel secondo tempo però la Vastese si è fatta sotto con Di Nardo e Busetto, che completando le loro doppiette personali hanno fissato il risultato su di un pirotecnico 4-4. Nel finale c'è spazio anche per il possibile colpo del KO di Di Nardo, che all'89' manca di poco l'appuntamento con un clamoroso 5-4.

VASTESE-TRASTEVERE 4-4

MARCATORI: 13'pt Massimo (T), 17'pt rig. Alonzi (T), 33'pt Di Nardo (V), 35'pt Crescenzo (T), 41'pt Massimo (T), 5'st rig. Di Nardo (V), 10'st, 22'st Busetto (V)

VASTESE: Del Giudice, Altobelli, Minchillo (1'st Ricciardo), Favo (1'st Greselin), Montebugnoli, Sansone, Busetto, Maiorano, Di Nardo, Calì (41'st Bracaglia), Menna (1'st Chrysovergis). A disp. Pitarresi, Valerio, Romano Sabato, Mazzotti, Martiniello. All. Ferazzoli

TRASTEVERE: Semprini, Cesari (29'st Cervoni), Laurenzi, Berardi, Massimo, Giordani, Bertoldi, Crescenzo, Alonzi (29'st Scuderi), Tortolano (8'st Carta), Sadek (20'st De Costanzo). A disp. Imbastaro, Santovito, Briatico, Calderoni, Santilli. All. Cioci

ARBITRO: Cortese di Bologna

ASSISTENTI: Lanfredi di Bologna - Lauri di Modena

NOTE - Espulsi Laurenzi al 5'st per fallo di mano in area su chiara occasione da rete e Maiorino al 32'st per somma di ammonizioni. Ammoniti: Sadek, Greselin, Altobelli. Angoli: 6-4. Recupero: 3'pt, 4'st