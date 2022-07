Trastevere, ufficiale un colpo di mercato in difesa

"Rinforzo di spessore per la difesa del Trastevere. La società comunica l'ingaggio di ????????? ?????, dal 2017 alla Flaminia ad eccezione di una parentesi all'Ostiamare nella stagione 2020/21. Terzino sinistro, in grado di giocare anche come difensore, il neo acquisto amaranto vanta una lunga esperienza tra Serie D e C nonostante i trentun'anni da compiere il prossimo dicembre. Il debutto tra i grandi, dopo l'esperienza nella Primavera del Pescara, arriva con la maglia dell'Aprilia, nella stagione di Lega Pro Seconda Divisione 2011/12. Nel 2014 la prima annata in D con la Cynthia, poi il ritorno tra i professionisti con la Lupa Castelli Romani e infine un'annata a Nuoro prima del trasferimento a Civita Castellana. Oltre 200 le presenze in D in carriera, con 17 gol realizzati per Carta".

[comunicato ufficiale Trastevere Calcio]