Il Trastevere cala il tris, battuto il Roma City

Buona la prima per il Trastevere, che contro il Roma City coglie una vittoria convincente e che fa ben sperare per il proseguio del campionato. Si risolve tutto nel primo tempo per il Trastevere, che apre le marcature con il rigore concesso e trasformato da Alonzi per il fallo da ultimo uomo di Gagliardini al 24'. Con la superiorità numerica i padroni di casa hanno vita facile nel raddoppiare con Giordani al 40', che sugli sviluppi di un calcio d'angolo punisce De Feo. A fine primo tempo ci pensa un altro rigore di Tortolano, questa volta per fallo di Zoppi, a chiudere definitivamente la contesa. Nella ripresa arriva anche il gol della bandiera di Ricci, ma è il Trastevere a prendersi i tre punti.

TRASTEVERE-ROMA CITY 3-1

MARCATORI: 24'pt rig. Alonzi (T), 40'pt Giordani (T), 45'pt rig. Tortolano (T), 30'st Ricci (R)

TRASTEVERE: Semprini, Cesari, Laurenzi, Berardi, Massimo (35'st Calderoni), Giordani (22'st Carta), Bertoldi (42'st Santilli), Crescenzo, Alonzi (26'st De Costanzo), Tortolano, Sadek (45'st Briatico). A disp. Imbastaro, Avellini, Lo Duca, De Angelis. All. Cioci

ROMA CITY: De Feo, Rea (36'st Montesi), Meo, Gagliardini, Di Emma, Corvino, Pisanu (14'st Ricci), Cabella, Raffini (26'st Menghi), Manoni (11'st Piciollo), De Mutiis (34'pt Zoppi). A disp. Barbaro, Ferrante, Taviani, Perroni. All. Statuto

ARBITRO: Caruso di Viterbo

ASSISTENTI: Siracusano di Sulmona-Zugaro di L'Aquila

NOTE - Espulso Gagliardini al 23'pt per fallo da ultimo uomo. Ammoniti: Zoppi. Angoli: 10-1: Recupero: 2'pt, 4'st