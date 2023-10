Serie D girone G, gli anticipi: Il Trastevere travolge l'Anzio, la Cavese espugna Ostia

Si sono conclusi gli anticipi dell'ottava giornata del girone G di Serie D. Di fatto una giornata completa, con la sola NF Ardea - COS Ogliastra che si giocherà domani.

Il Trastevere domina l'Anzio, la Boreale ferma la Nocerina

In un turno difficile ci sono due note positive per le squadre della provincia di Roma. Il Trastevere stravince il derby regionale con l'Anzio e si stacca dalla zona retrocessione, andando ora ad un solo punto dalla zona salvezza diretta. Punti anche per la Boreale, che con un punto con la Nocerina smuove la classifica ed esce dalla zona retrocessione diretta. A sbloccare il match per i romani ci pensa il rigore trasformato da Alonzi al 14' per fallo di Sirignano. Sempre su rigore l'Anzio ha la chance per pareggiare al 28', ma Giordani tira fuori il calcio di rigore. Il grosso della spinta il Trastevere la concretizza nel secondo tempo, con l'uno-due Crescenzo-Trasciani tra il 10' e il 18' che spezza le gambe dell'Anzio, prima su punizione e poi con un gol di rapina. La ciliegina ce la mette Sebastiani, che al 78' ruba palla ad un Sirignano in confusione e chiude definitivamente il tabellino per il 4-0 finale.

Meno gol ma non meno interesse nella sfida della Boreale, che prima va avanti al 22' con il gol di Cardillo su assist di Damiani e poi soffre nel secondo tempo. Prima con un brutto errore difensivo che permette a Liurni di pareggiare all'ottavo minuto e poi con lo stesso Liurni che si guadagna un calcio di rigore al 28'. Piccioni tira fuori e la Boreale può tirare un sospiro di sollievo con un punto fondamentale per il morale.

Ostiamare e Cynthialbalonga cedono nei big match

Niente da fare per le due squadre nei piani alti del girone G. L'Ostiamare gioca una buona partita in casa contro la Cavese, una delle favorite del girone, e va anche avanti al 26' del primo tempo con una botta da fuori imprendibile di Cardella. La squadra di Cava dei Tirreni però non demorde e mostra tutto il suo status da favorita nel secondo tempo, con l'Ostiamare che si complica la vita da sola con l'espulsione proprio di Cardella. Troest ci va vicino di testa e Morlupo salva un calcio di rigore agli ospiti, ma al 76' la Cavese pareggia con un tiro-cross di Addessi e poi in pieno recupero sempre Addessi sigla la doppietta personale con un tiro da fuori che vale tre punti pesantissimi.

Si perde nei primi venti minuti la Cynthialbalonga, che a Sassari subisce il gol dopo otto minuti di Piga e poi il raddoppio di Cabeccia, arrivato su un calcio di rigore concesso per un fallo di mano. Nel secondo tempo i castellani provano ad accorciare con Sartor e Falasca ma è un risveglio troppo tardivo per giocarsela.

Sardegna amara anche per la Romana, battuta dall'Atletico Uri per 2-1. Decisivi i gol di Melis e Attili per i sardi nel secondo tempo, con Spinosa che ha reso meno amaro il passivo ai laziali con un gol a tempo scaduto.

I tabellini

ATLETICO URI - ROMANA FC 2-1 (55' Melis (A), 66' rig. Attili (A), 94' Spinosa (R)

SASSARI LATTE DOLCE - CYNTHIALBALONGA 2-0 (5'pt Piga, 19'pt rig. Cabeccia)

TRASTEVERE-ANZIO 4-0 (14'pt rig. Alonzi, 10'st Crescenzo, 18'st Trasciani, 31'st Sebastiani)

NOCERINA - BOREALE 1-1 (22'pt Cardillo (B), 8'st Liurni (N)

OSTIAMARE - CAVESE 1-2 (26'pt Cardella (O), 76' e 90' Addessa (C)