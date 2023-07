Santa Marinella, per la porta arriva Antonelli

Continua la campagna acquisti del Santa Marinella che per la stagione 2023/2024 affida la porta della squadra di mister Cafarelli arriva il portiere Enrico Antonelli.

Antonelli, classe 1990 ha esperienze sia in Promozione che in Eccellenza. L'estremo difensore vanta esperienze con l'Atletico Viscovio e con la DuepigrecoRoma con la quale è stato capitano per due stagioni e dove ha lavorato con Cafarelli, ma anche al Grifone Gialloverde e Carbognano.

Il portiere si trasferisce dunque al Santa Marinella, attratto dal progetto competitivo della società, puntando ad essere protagonista insieme alla squadra nella prossima stagione.