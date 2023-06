Colpo Santa Marinella: bomber Catracchia alla corte di Cafarelli

Il Santa Marinella punta in alto. Dopo aver assegnato la panchina all'ex Romulea Emiliano Cafarelli i tirrenici piazzano un colpo da novanta in attacco portando al Fronti Mauro Catracchia.

L'attaccante classe 1988 arriva alla corte di Cafarelli dopo aver conquistato la vittoria nello scorso Girone A con la maglia dell'Aranova, dove arrivò dopo una breve parentesi non positiva al Tarquinia (retrocesso in Prima Categoria dopo i play out). Per lui esperienze importanti anche in Eccellenza e con le maglie del Valmontone, Vicovaro e DuepigrecoRoma fra le altre.

Catracchia si aggiune al parco attaccanti del Santa Marinella che potrà contare anche su Tabarini.