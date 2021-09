As Roma, si ferma anche Gianluca Mancini

La sosta per le nazionali sta creando non pochi problemi alla Roma e a Mourinho. Dopo il problema di Matias Viña in Perù-Uruguay, anche Gianluca Mancini è rimasto vittima in un infortunio.

L'infortunio di Gianluca Mancini

Il difensore della Roma ha lasciato in mattinata il ritiro dell'Italia del ct Roberto Mancini. Il motivo è un'infiammazione alla pianta del piede destro accusata nella sessione di allenamento di ieri pomeriggio. Le prime indiscrezioni parlano del Neuroma di Morton ovvero una sofferenza del III nervo digitale comune, un nervo esclusivamente sensitivo che innerva il 3 e 4 dito del piede causando un forte dolore. Questo problema non permette al giocatore nemmeno di calciare il pallone. Il difensore giallorosso non prenderà quindi parte al prossimo impegno dell'Italia contro la Svizzera, partita valida per le qualificazioni a Qatar 2022.

L'infortunio di Viña

Oggi dovrebbero arrivare novità sull'infortunio muscolare di Matias Viña. Il calciatore uruguaiano ha lasciato il campo dolorante durante la partita Perù-Uruguay. Dalla Celeste però nelle ultime ore filtra ottimismo. Infatti il calciatore potrebbe essere stato vittima soltanto di un affatticamento muscolare. Non si esclude ancora però l'incubo di una lesione al bicipite femorale che constrigerebbe il calciatore ad uno stop lungo. Nelle prossime ore se ne saprà di più.

Le alternative di Mourinho

Gianluca Mancini, anche se non dovrebbe essere un infortunio tale da costringerlo ai box per molto tempo, è in dubbio per la ripresa del campionato, quando la Roma ospiterà il Sassuolo allo Stadio Olimpico. Sicuro assente sarà il Viña. Allora Mourinho studia nuovi innesti in difesa, ovvero Calafiori a sinistra e Smalling a fare coppia con Ibanez.