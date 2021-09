As Roma, infortunio muscolare per Viña

La sosta per le nazionali porta brutte notizie alla Roma e a José Mourinho. Infatti l'infortunio rimediato da Matias Viña preoccupa e non poco a Trigoria.

L'infortunio di Viña

Al minuto settantuno della partita fra Perù ed Uruguay terminata 1 a 1, giocata nella notte italiana a Lima, il difensore della Roma e della Celeste Matias Viña è stato costretto a chiedere il cambio. Il giallorosso ha abbandonato il terreno di gioco accusando dei problemi muscolari alla coscia destra. Ancora da chiarire se si tratti di lesione o contrattura. In caso si tratti di lesione, il terzino sinistro sarebbe costretto ad uno stop piuttosto lungo saltando più di una partita di campionato e Conference League.

Problemi per Mourinho

L'infortunio di Viña complica molto le idee di Mourinho. Il tecnico portoghese deve infatti ancora fare a meno di Leonardo Spinazzola, infortunatosi durante Euro 2020 in Italia-Belgio. L'azzurro starà ancora ai box almeno fino a dicembre. A causa di questi due infortuni si spalancano le porte della titolarità per Riccardo Calafiori classe 2002 frutto dei vivaio giallorosso. Infatti resta difficile immaginare un passaggio alla difesa a tre o l'adattamento di qualcuno dei centrali sull'out di sinistra. Calafiori vanta già 10 presenze con la Roma, di cui cinque in Europa League.